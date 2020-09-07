У Чорногорії пройшла масова акція протесту проти зближення зі Сербією.

Небезпека зміни зовнішньополітичного курсу можлива після сформування нового уряду, опозиційного до чинного президента.

 

 

Близько 50-ти тисяч людей, за даними чорногорської поліції, вийшли увечері в неділю, шостого вересня, на вулиці Подгориці та інших міст Чорногорії через тиждень після парламентських виборів, на яких перемогли опозиційні просербські політичні сили. Про це повідомила сербська газета Danas.

 

Демократична партія соціалістів (ДПС) президента Міло Джукановича заперечує свою причетність до організації мітингу. Так само й решта партій стверджують, що не брали участі в акції як організатори.

 

Чорногорський тележурналіст Небойша Шофранац (Nebojša Šofranac), котрий був одним з модераторів багатотисячного мітингу на майдані Незалежності в Подгориці, заявив, що громадян на вулиці вивела не якась партія чи політик, а любов до держави. «Ми славимо й співаємо лише для Чорногорії, ні для кого іншого», – запевнив він. 

 

Всі виступальники на мітингу репрезентували себе винятково як «патріоти», котрі, за їхніми словами, служать лише одній партії – Чорногорії. Багато хто з них висловлювався за те, щоб не допустити до керівництва «четників». «Четниками» називали себе сербські партизани під час Другої світової війни, а також сербські націоналістичні формування, які брали участь у збройних конфліктах в Югославії в середині 90-х років минулого століття.

 

Нагадаємо, що парламентські вибори в Чорногорії пройшли 30 серпня з рекордною електоральною фреквенцією – 75,9 відсотка. За даними ЦВК, Демократична партія соціалістів Чорногорії під головуванням Джукановича набрала 35,06 % голосів, опозиційний блок «За майбутнє Чорногорії» – 32,55 %, блок «Мир – наша нація» – 12,53 %, блок «Чорне на білому» – 5,53 %, партія «Соціал-демократи Чорногорії» – 4,1 %,  Боснійська партія – 3,98 %, партія «СДП-Сильна Чорногорія» – 3,14 %, Албанський список – 1,61 %, Албанська коаліція «Одностайно» – 1,16 %.

 

Як вже повідомляло наше видання, за результатами виборів, представники опозиційних виборчих блоків, котрі налаштовані просербськи й частково проросійськи, отримують більшість – 41 з 81 – мандата в Скупщині Чорногорії. Хоча фракція ДПС залишиться найбільшою в парламенті.

 

Опозиціонери наполягають на передчасній демісії президента Міло Джукановича, який займає найвищі керівні посади в Чорногорії ще з 1991 року. Вони звинувачують главу держави в корупції, зв'язках з мафією і атаках на критиків влади.

07.09.2020

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