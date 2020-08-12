У Кракові буде кав’ярня-книгарня з українськими книгами.



Наприкінці серпня – на початку вересня на вулиці Славковській у центрі Кракова (Sławkowska 28) планують відкрити кав’ярню, де можна буде купити українські книжки. Про це повідомляє видання «Наше слово».

Як розповіла виданню режисерка, директорка Міжнародного фестивалю українського театру «Схід-Захід», президентка Фонду масових видовищ Надія Мороз-Ольшанська, у цьому місці хочуть організовувати якнайбільше соціально-культурних, інтеграційних заходів. Проєкт працюватиме як соціальне підприємство при фонді «Активна інтеграція». Також проєкт кав’ярні-книгарні намагатиметься отримати фінансову підтримку від Малопольського осередку підтримки соціальної економіки (MOWES). У закладі працюватимуть особи, які мають загрозу бути виключеними з суспільства, – люди віком до 30 років, які шукають роботу, але не мають досвіду. Діяльність фонду буде спрямована на інтеграційні проєкти для різних людей, не тільки для українців. Але українська тема буде присутньою, тому що один із засновників – українець Микола Ганюшкін. За першою освітою він еколог, за другою – культурознавець. Його напарник – поляк Якуб Матушевський, філософ-культуролог, а також хореограф аргентинського танго. У команді фонду також брат Миколи – Олександр, за освітою художник-кераміст, і власне Надія Мороз-Ольшанська.

Фото: nasze-slowo.pl

«Наша мистецька та ініціативна група постала 2015 року як співпраця під час проєктів, які організовував і організовує Фонд масових видовищ, – розповіла Надія Мороз-Ольшанська. – Зараз цей фонд проводить покази українських фільмів у Кракові в студійному кінотеатрі «Парадокс», літературні зустрічі «ЧитаєМО», театральний фестиваль «Схід-Захід» і безліч інших проектів. Микола та Якуб вирішили створити щось іще, оригінальне, власне. Завжди легше співпрацювати, коли кілька організацій діють разом, тоді ми можемо спільно творити щось більше».

Кав’ярня-книгарня «Nić» («Нитка») діятиме в кам’яниці «Цеху кравців Кракова», яка на час підготовки приміщення не бере грошей за оренду. Приміщення кав’ярні невелике – на 6-8 столиків, але поруч – велике подвір’я. Зараз там завершують ремонт. Також ініціатори фонду «Активна інтеграція» закінчують офіційну реєстрацію організації та решту завдань, пов’язаних із відкриттям кав’ярні-книгарні. Усі роботи ведуть власними силами: від ремонту до планування подій.

«Хочемо зробити це місце кольоровим, цікавим. У нас амбітні плани на наступний рік, – додала Надія. – На подвір’ї в нас величезна стіна, розміром 20 на 10 метрів – плануємо зробити на ній мурал. Ми не боїмося роботи, тому із запалом підходимо до всього. Хочемо організовувати проєкти обміну культурним і суспільним досвідом серед молоді. Тобто ми не обмежуємось тільки Краковом. Я думаю, що після першого півріччя спробуємо розробити онлайн-пропозицію для замовлення книжок з України.

Надія Мороз-Ольшанська щороку організовує Міжнародний фестиваль українського театру «Схід-Захід». Уже невдовзі, з 17 по 23 серпня, пройде його 7-ма едиція. А частина подій поза основною програмою у вересні відбудеться в цій кав’ярні-книгарні. Цього року фестиваль в основному буде в онлайн-форматі, в кінотеатрах можна буде подивитися вистави. Втім у кав’ярні хочуть організувати кілька читань п’єс українських авторів у виконанні польських акторів, на які можна прийти, послухати й подивитися.