Кіт, приязний до Зеленського

Цього тижня у Сенаті Сполучених Штатах Америки відбулися оглядини кандидата на посаду посла в Україні – американського військовослужбовця й дипломата Кіта Дейтона. Слухання пройшли в режимі дистанційної відеоконференції через пандемію ковіду. Сенатори з’являлися на екранах у поважних костюмах, але іноді за їхніми спинами визирали кумедні сувеніри – на кшталт іграшкової коали у сенатора Джеймса Ріша.

Дейтон розповів конгресменам, що він знає Україну давно і бував на українських землях іще 40 років тому. Присягався, що не дозволить втягнути українсько-американські відносини в якісь нові авантюри. Притім ділився щирою симпатією до Зеленського, котрому просить допомогти.

Чи побіжить до Джуліані?

Кіт Дейтон іде на посаду, що встигла нажити у Штатах трохи невдячної слави. У минулі роки американська амбасада встряла у низку скандалів в Україні. Президент Дональд Трамп виганяв Марі Йованович із Києва, лаючись. Перед цим пані дипломат дала свідчення у США проти Трампа в справі про тиск Білого дому на українську владу. Згодом з’явився компромат проти Йованович, який, зі слів проросійських діячів на кшталт Андрія Деркача, свідчить про надмірний вплив американської руки на внутрішню політику України.

Під час слухань сенатори вимагали від Дейтона запевнень, що він не допустить втручання України в американські вибори і чинитиме опір спробам американських політиків шантажувати українців. Найбільш наполегливим у цих допитуваннях був сенатор-демократ Роберт Менендез – великий приятель України в американському Конгресі.

Менендез почав із запитання: чи Дейтон ґарантує, що він не зустрічатиметься з Руді Джуліані та його спільниками? Кандидат в амбасадори із крицею в голосі відповів, що служитиме лише американським інтересам. Але самої зустрічі з Джуліані не виключив.

«Я не можу давати таких обіцянок, бо, вважаю, як посол я мав би зустрічатися з будь-якими американськими громадянами тут чи там. Але давайте запевню вас: я провів 50 років на службі цій державі. І керівний принцип мого життя: з гідністю служити державі. Якби мені довелося мати справу чи з паном Джуліані, чи будь-якою іншою особою, я би керувався цим», – сказав Дейтон.

Менедез був розчарований відповіддю. Він попросив кандидата висловлюватися не просто загальними словами, а конкретно окреслити: якими будуть його дії, якщо дійде до втручання в найближчі американські вибори? При цім сенатор нагадав, що Дейтон вирушить із місією у посольство, яке завжди зазнає спроб впливу. Й очолювати місію – це висока відповідальність.

Роберт Менендез поставив Дейтонові ще з десяток уточнювальних запитань, вимагаючи озвучити гарантії добросовісності. Кіт Дейтон відповів: «Так».

«Знаю Україну 40 років»

Кітові Дейтону 71 рік. Військове звання – генерал-лейтенант.

Актуальна робота – директор Європейського центру з вивчення питань безпеки ім. Джорджа Маршалла. Стратегічний радник Міністерства оборони України.

Під час кар’єри Дейтон уже мав справу з врегулюванням військових конфліктів: був координатором із питань безпеки на тему палестинсько-ізраїльського конфлікту. Він знається і на Східній Європі: працював аташе з питань оборони в посольстві США у Росії.

Перед слуханнями кожен із претендентів на дипломатичні посади подавав до комітету свої письмові свідчення. В комітеті передбачено цікаву процедуру: сенатори зачитують короткі презентаційні довідки про кандидатів – кожен про іншого. Потім номінанти коротко розповідають про себе вже самі в безпосередньому спілкуванні. При тому обов’язково говорять про сім’ю і висловлюють подяки у стилі «оскарівських» церемоній.

Кіт Дейтон, скажімо, сказав на самому початку промови: «Я одружений з Керол, моєю дружиною, вже майже 45 років. Ми виростили трьох дітей, п’ятеро внуків – і ще одного чекаємо».

Вже після того Дейтон перейшов до теми кар’єри. Він наголосив, що присвятив державній службі 50 років свого життя. Звільнився з армії 2010-го і відтак ще десяток років працював у Німеччині в Центрі Маршалла. На самі слухання вбрався у маринарку зі значком у формі перехрещених прапорів США та ФРН.

Виявилося, за час своєї кар’єри Дейтон встиг запізнати і саму Україну.

«Україна є частиною мого життя вже сорок років. У 1970-х на службі офіцера артилерії я вивчив російську мову, закінчив інститут з вивчення російської мови при збройних силах США. Саме в інституті я мав оказію відвідати совєцьку Україну у 1980-му. Ніколи не забуду свою першу зустріч з українцями, досвідчення їхньої глибокої гордості за свою історію та культуру, усвідомлення неймовірних страждань, яких завдавали українському народу іноземні сили протягом усієї історії», – заінтригував дипломат.

За ці всі роки Дейтон побачив значний прогрес в Україні. Вважає, що старі загрози й досі актуальні.

«Україна, яку я побачив молодим у 1980 році, відрізняється від бурхливої і обнадійливої країни, з якою я працюю як стратегічний радник. Але фундаментальні виклики залишаються ті самі: Україна хоче спекатися російського втручання, викоренити корупцію, збудувати відповідальне, прозоре і підзвітне врядування. Не змінилася ще одна річ, і вона й не зміниться, – це те, що національним безпековим інтересом Сполучених Штатів є подолання Україною всіх цих викликів і утвердження цілісної, демократичної, вільної країни», – заявив Кіт Дейтон.

Номінант на посаду посла додав, що Революція Гідності «повернула Україну на перший план дипломатичних обов'язків». «Натхнений прагненням до демократії та свободи протестувальників на Майдані, Центр Маршалла розпочав комплексну програму допомоги Україні, зосередивши увагу на цивільно-військових відносинах, цивільному нагляді за збройними силами та реформуванні сектора безпеки, який допоможе адаптувати євроатлантичні принципи управління, аби одного дня вступити в НАТО», – повідомив Дейтон.

Він високо оцінив здобутки у сфері оборонної політики. «Якби в момент, коли я почав роботу радником, мені сказали, скільки вдасться зробити, я б не повірив», – зізнався він.

Що посол думає про Зеленського?

Виглядає на те, що майбутній посол досить приязно ставиться до Президента України Володимира Зеленського. Дейтон вважає, що Зеленський хоче змін для України, але потерпає від зловмисних олігархів.

В одній зі своїх реплік Дейтон фактично повторив думку соціолога Євгена Головахи про вибори-2019 як «електоральний майдан» і поставив обрання Зеленського в один ряд із революціями.

«Україна мусить продовжувати шлях з імплементації верховенства права, практик доброго врядування, економічних реформ. Від Помаранчевої революції до Революції Гідності і до виборів 2019 року, які привели Президента Зеленського і його партію до влади, українці неодноразово вимагали відповідального керівництва, краху корупції і прозорих та незалежних суддівських та правоохоронних систем», – сказав номінант на посаду амбасадора.

Дейтон висловив комплімент Зеленському за те, що той після виборів підтримав внесення потрібних змін до антикорупційного законодавства. «Але тепер олігархи – як у тих "Зоряних війнах": "Імперія задає удару у відповідь". Зеленський має виклики зараз», – так бачиться дипломатові.

Керівник Центру Маршалла зауважив, що Державний департамент США підтримує програми з протидії дезінформації в Україні, і вони спрямовані проти не лише російських «фейків», а й побрехеньок українських олігархів. «Він потребує допомоги», – сказав Дейтон, відповідаючи на прохання прокоментувати падіння рейтингів Зеленського.

«Росія дістала б по носі»

Під час спілкування зі сенаторами Кіт Дейтон також заявив, що він зі всіх сил дбатиме про те, аби Україна мала двопартійну підтримку з боку Америки, а двосторонні стосунки країн розвивалися лише в кращий бік.

Два основні пріоритети посла: реформи та протидія російській агресії.

«Україна прагне досягти справедливого і мирного вирішення конфлікту, спровокованого і розпалюваного Росією, який забрав 13 тисяч життів і завдав жахливих страждань. Президент Зеленський оголосив завершення конфлікту основною метою для своєї адміністрації. Сполучені Штати завжди виступатимуть за дипломатичне вирішення конфлікту. Водночас США цілковито підтримують намагання України захиститися проти триваючої російської агресії й опір російській незаконній окупації Криму», – сказав Кіт Дейтон.

Коли дійшло до теми російської агресії, то сенатор Роберт Портман попросив Дейтона відреагувати на заяву депутата Госдуми Лєоніда Калашнікова, котрий пригрозив налагодженням офіційного постачання російської зброї на Донбас у випадку отримання Україною нових озброєнь зі США. «Це трохи смішно, – зауважив сенатор Портман. – Я думав, вони вже постачають зброю у східну Україну».

Кіт Дейтон у відповідь навів дані американських спецслужб про те, що на Донбасі воює приблизно 2300 громадян Росії; РФ передала бойовикам понад 400 танків, 700 одиниць артилерії, безпілотники, артилерію ППО тощо. «Смішно чути, що вони не причетні. Перед тим, як цей конфлікт почався, вони (малися на увазі бойовики, – Z) не мали нічого схожого. А зараз українській армії протистоїть досить потужна сила. Її очолюють і супроводжують чинні російські військовики», – зазначив майбутній посол.

Дейтон додав, що наразі становище на Донбасі стабілізувалося. Але Збройні сили України в непоганій формі. «Якби росіяни раптом вирішили вторгнутися, вони б отримали по носі», – додав генерал.

Тризірковий

Після дебатів комітету кандидатуру посла має розглянути і сам Сенат США. Правдоподібно, голосування відбудеться у вересні.

Посада посла США в Україні залишається вакантною вже понад рік, із травня 2019-го. Щойно через рік після відставки Марі Йованович Дональд Трамп вніс до сенату кандидатуру наступника – Кіта Дейтона. Наразі ж функції посла виконують тимчасово повірені.

Експерти вважають, що Дейтон чудово надається для роботи в Україні: він має великий військовий досвід і знається на проблематиці наших внутрішніх реформ. До того ж, політична відстороненість Кіта знадобиться у нинішній дивній кризі двосторонніх українсько-американських реляцій.

«Він військовик-професіонал, не належить до жодної партії, а партійна незалежність є важливою рисою американських військових. Він тризірковий генерал, і його дуже поважають», – сказав колишній посол в Україні Вільям Тейлор у коментарі «Голосу Америки».

Сенатор Джеймс Ріш з коалою ;)