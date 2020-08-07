У львівській лікарні вперше в Україні пересадили підшлункову залозу.



У львівській лікарні швидкої медичної допомоги у ніч проти 7 серпня вперше в Україні провели операцію з пересадки підшлункової залози від посмертного донора. Цієї ж ночі від померлого донора трансплантували ще 3 органи – серце і дві нирки. Тож троє людей отримали шанси на життя.

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова

Донором для трьох людей став 38-річний мешканець Львівської області. Як розповів головний лікар Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львів Олег Самчук, пацієнт потрапив до лікарні з розривом аневризми судин головного мозку. Фахівці намагалися його врятувати, але це було неможливим. Після констатації смерті мозку рідні чоловіка – дружина й мама – підписали згоду на донорство.

Загалом за цю ніч у лікарні три людини отримали 4 нові органи – серце, дві нирки й підшлункову.

Нирку та підшлункову залозу отримав 45-річний львів’янин, який з дитинства хворів на цукровий діабет, а впродовж останніх кількох років як ускладнення – ще й на ниркову недостатність. Операція подарувала йому шанс вилікуватися від обох хвороб.

«Щоб вона відбулася, з Німеччини до нас терміново приїхав мій друг Hryhoriy Lapshyn, який має досвід таких операцій, зі своїм інтерном. Вони проїхали 1 400 км, щоб допомогти нам зробити цей перший для України важливий крок. Оперували спільно з нашими спеціалістами», – розповів Олег Самчук.

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова



Іншу нирку отримала 30-річна жінка з Волині, яка три роки була на гемодіалізі. Донорський орган запрацював просто на операційному столі.

Нове здорове серце отримав 45-річний чернівчанин. Три роки тому він мав запалення легень, інфекція вразила серце і воно не могло качати кров. Чоловік був практично при смерті й без операції не прожив би й кількох тижнів. Але, за щасливим збігом обставин, після госпіталізації в Інститут серця МОЗ України, куди він приїхав обстежуватися для подальшої трансплантації, для нього знайшовся донор. Пацієнт прибув до Львова з командою Бориса Тодурова, яка пересаджувала серце спільно зі львівськими лікарями.

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова

Зазначимо, це вже не перша така складна трансплантація, проведена у львівській лікарні. Нещодавно Місяць тому, 4 липня, впродовж доби трьом пацієнтам було трансплантовано серце і дві нирки – таку операцію провели втретє в Україні та вперше у Львові за останні 15 років. Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт, нині члоловіка вже виписали з лікарні. Нирки отримали чоловіки з Києва та Тернопільщини.

Чоловіка, якому місяць тому пересадили серце у Львові, виписали з лікарні. Фото: ФБ Олега Самчука

А минулого тижня Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова увійшла до Пілотного проекту МОЗ із трансплантології. Для пацієнтів це означає те, що пересадку органів оплачуватимуть державним коштом, а для лікарні – можливість розвивати трансплантацію в Україні. Зокрема, в медичному закладі також планують робити операції з трансплантації печінки і легень. Тож ті, хто потребує трансплантації, можуть звертатися до лікарні та ставати до “листа очікування”.

До слова, вчора, 6 серпня, перебуваючи з робочим візитом у Львівській області, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов також запевнив, що операції з трансплантації у Львові фінансуватимуть із державного бюджету.

«МОЗ працює над тим, щоб за 2-3 роки Україна мала трансплантаційну незалежність. Ми хочемо, щоб наші громадяни не їздили за кордон на лікування, адже ми можемо робити такі операції всередині держави. Потрібно лише створити відповідні умови. І саме цим ми активно займаємося», – заявив Степанов.