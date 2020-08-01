Скасовано смертний вирок для бостонського терориста.

За наполяганням захисту, справу Джохара Царнаєва буде переглянуто. Можливо вирок замінять на довічне ув’язнення.

 

 

Федеральний апеляційний суд першого округу США скасував в п'ятницю, 31 липня, смертний вирок для Джохара Царнаева. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. До страти його засудив 2015 року суд в Бостоні за участь в організації теракту на Бостонському марафоні.

 

П’ять років тому Джохар Царнаєв був визнаний винним за 30-ма статтями обвинувачення, включно з участю в змові і використанні зброї масового знищення. Адвокати Царнаева визнали, що їхній підзахисний і його старший брат заклали дві бомби поблизу фінішної лінії марафону. Однак вони стверджують, що Джохар Царнаєв підпорядковувався вказівкам Тамерлана Царнаєва, котрий був убитий в перестрілці з поліцією 2013 року. Джохар Царнаев нині перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців Supermax у Флоренції в штаті Колорадо.

 

Тепер суд вирішив виправдати Царнаєва за трьома пунктами звинувачення. Відтак повинні бути проведені нові слухання, щоб заново вирішити, до якого покарання засудити терориста. Зокрема, суд погодився з арґументами захисту, що проведення суду в Бостоні завадило відібрати неупереджених присяжних у справі.

 

Президент США Дональд Трамп вже встиг назвати це рішення суду «безглуздим» і нагадав, що його конкурент на виборах Джо Байден «виступає проти смертного вироку навіть для вбивць поліціянтів і дітей».

 

Нагадаємо, що теракт на марафоні в Бостоні було скоєно 15 квітня 2013 року, два вибухи прогриміли неподалік від фінішної смуги. Загинули три людини, зокрема й восьмирічна дитина, понад 260 осіб були поранені. Старший брат Джохара Тамерлан був застрелений під час затримання.

01.08.2020

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