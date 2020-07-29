На території Славського лісгоспу виявили понад 630 гектарів пралісів.



На території Славського лісгоспу виявили більш ніж 630 гектарів лісів, які відповідають критеріям «пралісової пам'ятки природи». Такими є підсумки обстеження цієї території, яке проводили експерти ГО “Дунайсько-Карпатська програма” спільно з працівниками лісгоспу.

Фото: facebook.com/DanubeCarpathianProgramme

З відшуканих лісів 385 гектарів відповідають ознакам квазіпралісів, майже 250 гектарів – ознакам природних лісів.

«Більшість цінних лісів Славського лісництва, які нам вдалося виявити, розміщені на території об'єктів природно-заповідного фонду (517 га на території заказників), ще близько 100 га – це “протиерозійні ліси”, розміщені на дуже крутих схилах, та 15.5 га – це експлуатаційні ліси. На всіх цих територіях (навіть у заказниках!), згідно з законом, дозволені певні види рубок. Статус “пралісової пам'ятки природи” дасть змогу зберегти ці території від будь-яких втручань – тут буде заборонено проводити рубки та відбір мертвої деревини», – зазначив експерт із ведення лісового господарства ГО “Дунайсько-Карпатська програма” Василь Гаврилюк.

Фото: facebook.com/DanubeCarpathianProgramme

Він пояснює, що наявність мертвої деревини, старих дерев на межі фізіологічного розвитку і сухих дерев із пошкодженнями та вадами стовбурів різного походження є критично важливим для розвитку окремих рідкісних груп біоти. Так, мертвою деревиною харчується багато комах, зокрема жуків, у ній живуть і розмножуються земноводні та кажани. Такі території приваблюють великою кількістю корму дятлів, в дуплах оселяються птахи та дрібні ссавці. Ті ж, своєю чергою, приваблюють більших хижаків. Території “пралісових пам'яток природи”, зокрема, є важливими фрагментами екологічних коридорів для ведмедя, рисі, вовка й лісового кота.

Фото: facebook.com/DanubeCarpathianProgramme

Зазначимо, нещодавно Дунайсько-Карпатська програма виявила 530 гектарів квазіпралісів і природних лісів у Сколівському держлісгоспі. Зокрема, масиви старовікових лісів знайшли поблизу сіл Кам’янка, Труханів, Коростів і Козьова Сколівського району. При цьому старовікові ліси вдалося знайти як у низькогір’ї, так і на ділянках, що межують із полонинами на вершинах гір.

Після цього Сколівський держлісгосп заявив, що підтримує виконану роботу, й погодився надати виявленим ділянкам статус природних лісів і квазіпралісів, вилучити їх із планів рубок та забезпечити їм сувору охорону.

На черзі – обстеження території Старосамбірського та Боринського лісгоспів.