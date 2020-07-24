Вища рада правосуддя стала на захист скорумпованого суду.

 

Вища рада правосуддя поскаржилася до Офісу генерального прокурора через виклик на допит трьох своїх членів у "справі Вовка" – масштабного кримінального провадження супроти зловживань в Окружному адміністративному суді Києва та загалом у суддівській владі. ВРП вважає активність НАБУ втручанням у свою діяльністю.

 

 

ВРП скаржиться: два дні тому отримала повідомлення від своїх членів Віктора Грищука, Павла Гречківського та Олега Прудивуса "про втручання у їхню діяльність". А відтак 23 липня вирішила звернутися до Офісу генпрокурора.

 

"Члени ВРП були викликані як свідки у кримінальному провадженні, у якому судді Окружного адміністративного суду міста Києва є підозрюваними, за обставин, коли органом досудового розслідування до ВРП ще не направлено клопотань стосовно суддів ОАСК. При цьому повістки про виклик не містять вичерпної інформації, передбаченої статтею 137 КПК України", – йдеться у заяві.

 

У раді вважають, що такі виклики порушують "гарантії незалежності членів ВРП", а також містять "ознаки втручання у діяльність членів ВРП і створення штучних перешкод у їхній роботі".

 

А напередодні Вища рада правосуддя виступила зі зверненням до Національного антикорупційного бюро України, в котрому закликала утриматися від заяв, "які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя в цілому".

 

ВРП обурена категоричністю офіційних повідомлень НАБУ, зокрема твердженням про те, що детективи "задокументували не тільки окремі факти вчинення корупційних злочинів, а й викрили цілу систему керованого правосуддя, яке не лише сприяло особистому збагаченню суддів, а й використовувалося головою ОАСК як інструмент захоплення ним влади у судовій системі".

 

"Орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію у такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце як доведений факт", – вважає ВРП.

 

У заяві йдеться про те, що органи державної влади, їхні посадові особи повинні утримуватися від інформаційних та політичних кампаній, заяв та дій, що можуть вплинути на незалежність судової влади та підірвати авторитет правосуддя в цілому.

 

Крім того, у ВРП нагадали про презумпцію невинуватості.

 

Нагадаємо, минулого тижня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлові Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації. Згідно з гіпотезою слідства, фіґуранти "діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".

 

24.07.2020

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