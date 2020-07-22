"Слуги" прийняли в першому читанні закон, що суперечить Угоді про асоціацію.

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок схвалила у першому читанні законопроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування. Ця норма суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Про це повідомляє видання "Європейська правда".

За схвалення проєкту "щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" основний масив голосів дали фракції "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Батьківщини".

Проєкт містить зобов’язання забезпечити місцеву складову в певних видах машин, які закуповують коштом держави або місцевих органів влади.

Документ містить вимогу до мінімального ступеня локалізації на рівні 25-45% з 2021 року та 40-60% з 2024 року. Крім того, він стосується не всіх закупівель, а порівняно вузької групи продукції машинобудування для потреб енергетики, ЖКГ та транспорту.

"Це проєкт не сумісний з міжнародними зобов’язаннями України. В Угоді про асоціацію є окрема глава, яка присвячена державним закупівлям. Одним із принципів є недискримінаційність. Окремо вказано, що опис робіт, товарів та послуг не повинен містити конкретного місця походження (крім випадків, коли це обґрунтовується предметом контракту) та умови заснування учасників тендерів в тій же країні, що і замовник", – прокоментувала "Європейська правда".

Обмеження кола учасників допускається, але лише на конкурентних засадах та лише на основі об’єктивних факторів – досвіду роботи на ринку, масштабу діяльності учасника, наявності в нього відповідної інфраструктури, технічного потенціалу тощо. Також від переможця можна вимагати створення певної інфраструктури в місці виконання контракту.

Натомість в уряді запевняють, що пропонований проєкт не суперечить Угоді про асоціацію. Але вартує дотримати низки процедур.

Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної заявив: "Питання щодо врахування в процесах державних закупівель нецінових критеріїв, зокрема критерію щодо місцевої складової виробництва на території України, було та залишається предметом консультацій між Україною та ЄС та іншими торговими партнерами. Враховуючи те, що вказане питання безпосередньо стосується умов міжнародної торгівлі та зобов'язань України у рамках СОТ".

В Офісі закликали народних депутатів долучитися до цих консультацій, щоби презентувати своє бачення всім зацікавленим сторонам, оскільки це прямо стосується доступу до тендерів обсягом понад 17 трлн доларів у 48 державах світу, які має Україна як країна – член Угоди про закупівлі СОТ.

У заяві вказується, що доки тривають консультації, уряд відпрацьовує пілотний підхід у згаданому напрямі, який дозволить побачити, чи дійсно регулювання державних закупівель через нецінові критерії та механізми для українського машинобудування або в іншій сфері дадуть очікуваний економічний ефект і чи буде він настільки позитивним, як пророкують ініціатори законопроєкту №3739.

"У разі успішності пілотного проєкту ми матимемо додаткові аргументи та практичне бачення…Надмірна квапливість в процесі прийняття ініціатив, які мають гарні наміри щодо підтримки національного товаровиробника, може звести нанівець такі позитивні наміри, якщо їхній зміст не враховує баланс інтересів інших галузей економіки, зокрема тих підприємств, які працюють не лише на внутрішньому, а й на зовнішніх ринках", – заявили в офісі.