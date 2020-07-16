У Тернополі хочуть провести загальноміське свято для випускників.


31 липня в загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільської громади відбудеться вручення атестатів і пройде загальноміське свято «Випускник 2020». Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 16 липня, на засіданні міського оперативного штабу.

 

Фото: ternopilcity.gov.ua

 

«Ми плануємо, що 31 липня на відкритих локаціях шкіл нашої громади відбудеться вручення атестатів, після чого випускники традиційною урочистою пішою ходою пройдуть центральними вулицями міста від Надставної церкви до Центрального стадіону, і вже на стадіоні розпочнеться урочиста церемонія нагородження медалістів, – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. – Цього року парад випускників відбудеться по-особливому, адже обов’язковими умовами його проведення є дотримання усіма учасниками ходи маскового режиму та рекомендованої головним санітарним лікарем України соціальної дистанції».

 

У штабі наголосили, що проведення свята в Тернополі можливе винятково в тому разі, якщо впродовж наступних двох тижнів на території міста не спостерігатимуть різкого зростання рівня захворюваності на COVID-19, а також якщо уряд чи обласний штаб не запровадять додаткових обмежувальних заходів. Наразі в місті фіксують позитивну динаміку захворюваності, що дає підстави сподіватися на те, що свято «Випускник 2020» вдасться провести.

 

Якщо ж захворюваність у місті зросте або ж буде введено додаткові карантинні обмеження, парад випускників скасують. Натомість 31 липня у місті просто вручать атестати й медалі випускникам і відзначать переможців загальноміських конкурсів. Для дотримання санітарних норм захід проведуть на Співочому полі в парку Національного відродження.

 

«Станом на ранок 16 липня ситуація в області така: за минулу добу зареєстровано 44 нові випадки захворювання на COVID-19. Показник захворюваності в області на 100 тисяч населення становить 224 випадки при середньоукраїнському 132,8 випадки. У місті за минулу добу зареєстровано 14 випадків. Показник захворюваності – 251,9 випадки на 100 тисяч населення», – повідомив на засіданні міського штабу лікар-епідеміолог Володимир Паничев.

 

 

Для оцінки епідеміологічної ситуації в регіонах Кабінет Міністрів України ввів критерії, відповідно до яких коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить: в області – 6,39%, у місті – 6,55% при рекомендованому не вище як 11%.

 

16.07.2020

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