Зеленський відкликав проєкт закону про місцеві вибори.

Президент України Володимир Зеленський відкликав із Верховної Ради проєкт постанови про місцеві вибори.

Про це повідомив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Згідно з даними "РБК-Україна", причина відкликання – неправильний опис для виборів у районних радах.

У понеділок парламентський комітет з питань місцевого самоврядування і організації державної влади намагався скоригувати і передати в тираж уточнену версію. "Ми не прийшли до зрозумілої відповіді, як це правильно зробити", – заявив один із депутатів.

Секретар комітету Роман Лозинський назвав провал проєкту "проміжною перемогою".



Лозинський вважає, що призначати дату місцевих виборів не доцільно, поки не ухваленого нових правил, і поки не прийнято рішення про укрупнення районів. "Це як будувати будинок, починаючи з даху", – прокоментував депутат.

Роман Лозинський уточнив, що вибори пропонували призначити не до всіх місцевих рад, а лише в обласні ради та в Києві. Натомість рішення щодо виборів у нових громадах мала прийняти ЦВК. "В нові райони теж. Які, до слова, ще не створені", – розкритикував Лозинський.