Російська поліція затримала хабаровського губернатора.

Його звинувачують у причетності до кількох вбивств.

У четвер, дев’ятого липня російська поліція затримала губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. За повідомленням Слідчого комітету Росії, його підозрюють в організації вбивств кількох підприємців, а також замаху на вбивство. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru. Йдеться про злочини, вчинені в 2004-2005 роках на території Амурської області і Хабаровського краю. Слідчі наголошують, що підозрюваний діяв у складі організованої злочинної групи.

За інформацією прес-служби Хабаровського крайового уряду, губернатор був затриманий дорогою з дому до роботи. Тимчасово виконувати обов'язки голови реґіону буде Юрій Золочевський, перший заступник губернатора з економічних питань.

Відомо, що затриманого губернатора вже доправили літаком до Москви. Про це повідомило інформаційне агентство «РИА Новости» з покликом на джерело, близьке до слідства. Найближчим часом Сергієві Фургалу будуть висунуті офіційні звинувачення. Слідчі клопотатимуть перед судом про взяття його під варту. Оперативний супровід у справі здійснює ФСБ.

Фургал став губернатором реґіону за підсумками другого туру виборів у вересні 2018 року. Він заручився підтримкою майже 70 відсотків виборців. Його опонентом був кандидат від «Єдиної Росії», попередній губернатор В'ячеслав Шпорт. До цього Фургал був Депутатом Держдуми від партії ЛДПР.

За два роки популярність Фургала в краї лише зростала. Згідно зі свіжою соціологією, його рейтинг в реґіоні навіть перевищив рейтинг російського президента Путіна. Експерти вважають, що саме його популярність і виграш у «єдинороса» стали причиною його затримання.