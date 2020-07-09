Уроджений в Україні підполковник Віндман полишив армію на тлі скандалу з імпічментом.

Свого часу йому пропонували посаду міністра оборони України.

 

 

Підполковник Сухопутних сил США Александр Віндман, котрий з 2018 року опікувався питаннями України в Раді національної безпеки США, звільнився зі збройних сил США. Про це повідомило видання USA TODAY. Віндман був одним з головних свідків на слуханнях щодо імпічменту президента США Дональда Трампа восени минулого року. Свого часу йому пропонували посаду міністра оборони Сполучених Штатів.

 

До демісії Віндмана підштовхнула «кампанія з булінгу, залякування і помсти», яку, за словами його адвоката Девіда Прессмана (David Pressman), влаштував американський президент Дональд Трамп. «Після більш ніж 21 року військової служби підполковник Александр Віндман сьогодні йде у відставку після того, як стало зрозуміло, що його майбутнє в установі, якій він сумлінно служив, завжди буде обмеженим (limited)… Президент США намагався змусити Відмана вибирати: між дотриманням закону або задоволенням (pleasing) президента. Між шануванням присяги чи захистом своєї кар'єри», – пояснив Прессман.  

 

Александр Віндман народився 1975 року в єврейській сім’ї в Києві. 1979 його родина еміґрувала до  Нью-Йорк. Тому, окрім англійської Віндман вільно розмовляє російською і українською мовами.

 


Олександр і Євген Віндмани в Брайтон-Біч, Бруклін, приблизно 1980 рік.

 

Він закінчив Державний університет Нью-Йорка в Бінґемтоні зі ступенем бакалавра в 1998 році. Отримав призначення в піхоту армії США в січні 1999 року. Він проходив військову службу в Південній Кореї і Німеччини. У 2004 році в званні капітана був скерований до Іраку і через місяць після прибуття отримав важке поранення. Був нагороджений орденом «Пурпурове серце». Після медичної реабілітації подався студіювати до Гарвардського університету, де отримав ступінь магістра.

 

З 2008 року Віндман працював військовим аташе амбасад США в Києві і в Москві. Потім обіймав посаду радника з питань України й Росії голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

 

Минулого року Віндман став свідком знаменитої телефонної розмову Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. Саме ця розмова стала підставою для справи про імпічмент Трампа. А підполковник Віндман став ключовим свідком у ній.

 

Минулого року команда президента Зеленського запропонувала Александру Віндману стати міністром оборони України. Проте він відмовився.

 

У середу, восьмого липня Віндман сам підтвердив у Twitter, що попросив про демісію з військової служби. «Сьогодні я офіційно попросив про звільнення зі сухопутних військ США – організації, яку я люблю. Ми з моєю родиною чекаємо на новий етап у нашому житті», – написав він.

 

 

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