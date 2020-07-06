Новий командувач ВМС: Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації.

Новий командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа заявив про те, що український флот готується до сценарію відкритої конфронтації з Росією, й задекларував готовність вступити у бій за Крим.

Про це йдеться в інтерв'ю Неїжпапи одеському виданню "Думська".

"Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, буде багато втрат – і наших воїнів, і цивільного населення. Багато зараз цього не розуміє, хоча в країні сьомий рік іде війна", – сказав він.

Контрадмірал не виключив варіант, "коли російські війська спробують прорватися з Криму на південь Херсонської області, щоб дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал". "Ми готуємося", – запевнив командувач ВМС.

"Усі заходи наших органів управління та військових частин спрямовані, відповідно, на відбиття агресії... Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт: Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", – заінтриґував Неїжпапа.



Пан Олексій нагадав про слова американського адмірала Альфреда Мехена: сильний флот зустрічає противника не біля свого узбережжя, а ще біля берегів ворога.

"Моє завдання – зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас", – пояснив Олексій Неїжпапа.

На думку контрадмірала, Росія чекає моменту конфронтації.

"Природно, коли почнеться наступний етап агресії з їхнього боку, вони захочуть це зробити негайно – пройшло шість років, але по-справжньому серйозних кроків по морю вони не провели. А ми посилили оборону, посилили компонент морської піхоти, зміцнили берегову безпеку", – додав командувач ВМС.

Олексій Неїжпапа запевнив, що Президент і міністр оборони підтримують посилення флоту.

"Ми не можемо перебувати тільки в маленькій гавані в Одесі і в маленькій гавані в Очакові. Для того, щоб мати сильний флот, ми повинні мати відповідну інфраструктуру, нам потрібно місце, де ставити наші кораблі. Зараз приймаються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення гідних баз. Увага ВМС з боку держави зараз приділяється велика. Без флоту не буде моря в України, а без моря не буде України", – резюмував він.

Олексій Неїжпапа, котрий очолив ВМС 11 червня, розлютив своїми словами Росію. Перший заступник голови комітету Госдуми Росії з оборони Андрєй Красов ствердив у коментарі "Інтерфаксу", що українську армію чекає провал у випадку війни з РФ.

"В України є якась армія, вона проводить паради, але до реальних бойових дій Збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі", – бравує росіянин.

Красов запевнив, що Росія – "миролюбна країна".