На Львівщині не довіряють жодному з національних політиків – опитування.

Жоден із національних політиків не має позитивного балансу довіри серед мешканців Львівської області, а найбільше тут не довіряють Юлії Тимошенко. Такими є результати опитування, що його провела Соціологічна група «Рейтинг» протягом 6–22 червня серед мешканців Львівської області.

Найкращий баланс в області має Петро Порошенко: 37% мешканців області довіряють йому, 54% не довіряють. При цьому варто зауваждити, що довіра до нього навіть трохи зросла, натомість до інших політиків суттєво не змінилася. Ще 32% респондентів зазначили, що довіряють Анатолію Гриценку (натомість 46% не довіряють). Майже однакові показники мають Володимир Зеленський (довіряють 29%, 59% не довіряють) та Святослав Вакарчук (28% довіряють, 51% не довіряють). Олег Тягнибок має 19% довіри та 66% недовіри. Лише 19% довіряють Ігореві Смешку, водночас ще 24% його не знають, а 42% йому не довіряють. Найбільше не довіряють опитані Юлії Тимошенко (16% довіряють, 75% – ні); Олегові Ляшку (18% та 71% відповідно), та Юрію Бойку (5% та 69%, не знають його 17%).

Лідером у рейтингу політичних сил, які мешканці області обрали б до Верховної Ради, є партія «Європейська солідарність» – її готові підтримати 29,2% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах (нагадаємо, за підсумками опитувань, цю партію також найбільше підтримують мешканці Львова). Ще 17,1% опитаних могли б проголосувати за партію «Слуга народу». 9,2% підтримали б партію «Батьківщина», а 9,1% – «Голос». Ще 7,2% підтримали б партію «Громадянська позиція», 6,0% – «Свободу», 4,4% партію «Сила і честь», 3,8% – за «Самопоміч», 3,4% – за Радикальну партію Ляшка. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 16%.

«Європейську солідарність» готові підтримати й на виборах до Львівської обласної ради – свої голоси за неї погоджуються віддати 26,7% тих, хто визначився і має намір узяти участь у виборах. Ще 13,1% могли б проголосувати за партію «Слуга народу». 9,2% підтримали б «Голос», 8,9% – «Батьківщину». Водночас 8,2% проголосували б на місцевих виборах за «Самопоміч», 7,8% – за «Свободу», 7,6% – за партію «Громадянська позиція». За Радикальну партію Ляшка проголосували б 3,5%, за партію «Сила і честь» – 3,2%. Рейтинг інших політичних сил – менш ніж 3%, а ще близько 17% опитаних не визначилися з вибором.

Щодо оцінки загального стану справ, то опитування показало, що мешканці Львівської області краще оцінюють місцеву ситуацію, аніж загальну в області чи країні. Так, лише 14% вважають, що країна рухається у правильному напрямі, натомість 71% – протилежної думки. 24% оцінюють стан справ у області як правильний, 55% – як неправильний. 40% мешканців області вважають, що справи в їхніх населених пунктах йдуть правильно, 46% – протилежної думки.

З-поміж проблем загальнодержавного значення опитані назвали найбільшими військовий конфлікт на сході країни (59%) та безробіття (47%). Ще близько 30% також вважають такими проблемами низький дохід, корупцію та епідемію коронавірусу.

Особисто для себе опитані вважають проблемами разом із військовим конфліктом (35%) та безробіттям (30%) низький рівень зарплат і пенсій (37%). Неякісна медицина, корупція та епідемія турбують кожного п’ятого. Безробіття та низький дохід як проблеми гостріше відчувають мешканці менших населених пунктів.

Серед найактуальніших проблем саме свого регіону опитані найчастіше називали працевлаштування (43%) і неякісне медичне обслуговування (37%). Третина визначила як проблеми поганий стан доріг, бідність, ще чверть – занепад промисловості, алкоголізм, розкрадання земель, кожен п’ятий – занепад сільського господарства.

Соціологічна група «Рейтинг» досліджувала суспільно-політичні настрої мешканців Львівської області протягом 6–22 червня 2020 року. Опитування проведено серед населення області віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,2%.