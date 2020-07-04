Суд у справі МН17 дозволив розглянути альтернативні версії збиття літака.

Наступний етап процесу розпочнеться 31 серпня.

Суд в Нідерландах у справі про збиття Boeing 777 Малайзійських авіаліній над Донбасом 17 липня 2014 року, в п'ятницю, третього липня, оголосив рішення щодо низки клопотань, які раніше вніс захист одного з обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Про повідомила інформаційна аґенція Reuters. Це було останнє засідання чергового етапу судового процесу. Наступний етап в окружному суді Гааги розпочнеться 31 серпня.

Суд задовольнив деякі клопотання захисту, який намагається довести непричетність Пулатова до інциденту. Олег Пулатов – підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. Під час катастрофи MH17 він обіймав посаду заступника голови розвідувальної служби бойовиків «ДНР». Його адвокати поставили під сумнів всю основну версію слідства – про те, що Boeing був збитий російським «Бук» з території, яку контролювали проросійські сепаратисти.

Суд погодився прийняти клопотання захисту про допит українського військовослужбовця ППО, експертів російського концерну «Алмаз-Антей», а також про додатковий запит на розсекречення американських супутникових знимок. Задоволено також клопотання про вивчення показів свідків захисту, які виступають на підтримку так званих альтернативних версій катастрофи, наприклад, того, що літак був збитий українським військовим літаком. Хоча ці російські версії були остаточно були відкинуті слідством.

Багато клопотання захисту були відхилені. Наприклад, про переклад всіх матеріалів справи (близько 40 тисяч сторінок) на російську мову. Частину клопотань поки що відкладено – до того моменту, коли захист зможе зустрітися з Пулатова і з’ясувати його позицію. Адвокати стверджували, що їм необхідно особисто зустрітися з підзахисним, але зараз це неможливо, оскільки кордон Росії з країнами ЄУ закрита через епідемію коронавіруса.

Нагадаємо, що в справі про катастрофу МН17, жертвами якої стали 298 осіб, обвинуваченими наразі є чотири особи, троє громадяни Росії та один громадянин України, котрий воював проти української армії на Донбасі. При цьому слідство заявляє, що число обвинувачених може зрости. Триває розслідування ланцюжка командування в Росії і встановлення осіб екіпажу «Бука».

Жоден з підсудних не прибув на процес, який розпочався в березні, особисто. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.