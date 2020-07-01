Білий дім вже ухвалив рішення про скорочення військової присутності США в Німеччині.

Щоправда, у Конґресу є ще важелі, аби перешкодити його реалізації або ускладнити її.

Президент США Дональд Трамп схвалив пропозицію міністра оборони Марка Еспера про виведення частини американських військовослужбовців з Німеччини. Про це у вівторок, 30 червня, заявив прес-секретар Пентаґону Джонатан Гоффман (Jonathan Hoffman), зазначивши, що виведення військ не ослабить, а «посилить стримування Росії, зміцнить НАТО, заспокоїть союзників».

Отже, кількість американських військовослужбовців, дислокованих в Німеччині, скоротиться з 34,5 тисячі до 25 тисяч осіб. Гоффман не уточнив, коли будуть проведені скорочення і чи будуть війська переведені в інші країни НАТО. «Рішення про переведення військ слугуватиме покращенню стратегічної гнучкості США», – запевнив прес-секретар Пентаґону, чиї слова цитує телеканал CNBC.

Нагадаємо, що раніше представники Пентаґону допускали, що в разі скорочення контингенту в Німеччині частина американських військовиків може бути скерована ​​в країни Східної Європи. Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Вашінґтона, який відбувся минулого тижня, Дональд Трамп запевнив, що частина вояків США буде відряджена ​​до Польщі. «Деякі повернуться додому, а деякі будуть спрямовані в інші місця. Польща стане одним з таких місць», – заявив президент США.

Міністерство оборони США має намір в найближчі тижні поінформувати Конґрес про виведення військ, після чого відповідна інформація буде доведена до партнерів з НАТО. Як зазначають експерти, у Конґресу залишається шанс запобігти або ускладнити виведення військ, діючи через закон про фінансування національної оборонної політики (NDAA).