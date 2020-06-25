Коронавірусні цифри Львівщини

Статистика нових випадків коронавірусної інфекції на Львівщині щодня встановлює антирекорди та лякає великими числами. Звідки беруться щоденні цифри, який шлях проходять біоматеріали тих, у кого запідозрили коронавірусну інфекцію та чому цифри на різних офіційних сайтах не завжди збігаються, – ми з’ясовували у Львівському обласному лабораторному центрі та обласному Центрі громадського здоров’я.

Щоранку на сайті ЛМР і ЛОДА, а також на сторінці міського штабу боротьби з коронавірусом викладають добову статистику поширення коронавірусної інфекції в області: загальна кількість хворих, кількість нових випадків за добу, кількість померлих і тих, хто видужав. Щодня статистику викладають і на сайті ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Проте цифри можуть відрізнятися. Понад те, буває, що число хворих у певному населеному пункті наступного дня не зростає й не залишається таким самим, а зменшується. Так, наприклад, 22 червня, за інформацією ДУ «Львівський ОЛЦ», у Самборі було зафіксовано 15 хворих на COVID-19, а 23 червня їх було вже 14.

«На сайті ЛОДА щодня подають нові випадки коронавірусної інфекції – це ті дані, які ми їм передаємо. Але може статися таке, що в ході епідрозслідування встановлюємо, до прикладу, що людина, в якої вчора виявили коронавірус і яка була зареєстрована з адресою проживання у Львові, фактично мешкає в Яворові. Коли ми з’ясовуємо її справжнє місце проживання, то переносимо цей випадок для проведення епідеміологічних заходів і встановлення контактних осіб за місцем проживання хворого», – пояснила завідувачка відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Львівського обласного лабораторного центру Ольга Брезецька.

Позитивні результати тестів на covid-19 у Львівській області 18-20 червня (сині точки) та 21-24 червня (червоні точки)

Відтак буває, що на двох сайтах з’являються різні цифри, адже ЛОДА подає ті випадки, які за добу увійшли як нові випадки за певним населеним пунктом. А вже на сайті Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України – сумарна кількість випадків за населеними пунктами, і сюди вносять дані, які могли змінитися внаслідок епідрозслідування, яке проводять у кожному випадку виявлення інфекційної недуги.

Щодо різниці у кількості львів’ян, які входять до щоденної статистики (кілька днів поспіль у міськраді ця цифра була меншою, ніж в ОДА), то Львівська міська рада подає свої дані швидше за ЛОДА й лабораторний центр, тож упродовж наступних пів години-годину дані ще можуть уточнювати.

Сам процес проведення ПЛР-тестування у Львівській області виглядає так. Усі зразки біоматеріалів, що їх заклади охорони здоров’я відбирають у потенційно хворих, передають на вул. Круп’ярську, 27 – у центральну лабораторію Львівського обласного лабораторного центру. Там їх розподіляють по лабораторіях, які проводять тестування. До них входять дві лабораторії обласного центру – вірусологічна й особливо небезпечних інфекцій, також частину матеріалу досліджують інші лабораторії: у ГУ Держпродспоживслужби Львівщини, військовому госпіталі, Львівському національному медичному університеті й у Центрі легеневого здоров’я. Відтак усі результати ПЛР-тестувань стікаються назад у Львівський обласний лабораторний центр і вже звідти потрапляють у статистику.

До щоденної статистики вносять лише свіжо виявлені випадки коронавірусу. Проте в цих самих лабораторіях досліджують повторно й біоматеріал людей, у яких COVID-19 підтвердили раніше, аби з’ясувати, чи подолали вони хворобу.

Наскільки оперативними є ці щоденні дані? За інформацією Львівської міської ради, останнім часом у Львові щодня роблять близько 800 ПЛР-тестувань, проте ще сотні людей чекають на результати в черзі, яка накопичилася раніше (коли тестувань проводили в рази менше). Зокрема, за даними ЛМР, за вчорашню добу із 800 проведених ПЛР-тестів 630 – це нові проби, решта – з тих, які накопичилися в черзі. Залишок у холодильнику на сьогодні, 25 червня, становив 900 проб. Щодо того, які проби мають «пріоритет», то в першу чергу досліджують біоматеріал тих, кого ушпиталили з підозрою на коронавірусну інфекцію в заклади, призначені для лікування пацієнтів з COVID-19, а відтак проводять решту тестувань.

Перебуваючи у понеділок у Львові з візитом, міністр охорони здоров’я Максим Степанов вирішив, що потрібно «підсилити керівництво обласного лабораторного центру». До таких висновків спонукала саме наявність черги на проведення тестувань на CОVID-19. Степанов зазначив, що вважає такі речі «недопустимими», а відтак «інша людина буде виконувачем обов’язків і буде безпосередньо керувати цим лабораторним центром». Окрім того, міністр зауважив, що буде залучено додаткових фахівців, завдяки чому Лабораторний центр Держспоживслужби Львівщини зможе проводити більше тестувань.

11 червня різко зменшилася кількість проб, які чекали своєї чеги у холодильнику. Біоматеріал зі Львова відвезли в лабораторії інших областей, однак в якій черговості їх там досліджували - невідомо

Тим часом у Львівському обласному лабораторному центрі запевняють, що їхні лаборанти проводять ПЛР-тестування без вихідних, від ранку й до пізнього вечора. Проте лабораторії мають свою пропускну спроможність і наразі не можуть впоратися з усім накопиченим матеріалом. Відтак люди можуть чекати на свої результати кілька днів.

В.о. директора Лабораторного центру МОЗ Олег Когут пояснює, що у Львові фіксують рекордну в Україні кількість хворих на коронавірус, а отже, на аналізи надходить дуже багато зразків. У коментарі Zaxid.net він наголошує на тому, що у Львові проводиться чи не найбільше тестів серед усіх міст України. За його словами, раніше на результати ПЛР-тестів доводилося чекати до двох тижнів, тепер – кілька днів.

Аби розвантажити чергу (близько чотирьох тисяч проб), місяць тому львів’яни звернулися до лабораторій Тернополя, Кропивницького й Києва. Але, як зазначив пан Когут, там першими тестували місцевих мешканців, тож на результати також доводилося чекати. Останні проби до Тернополя відвезли орієнтовно 10 днів тому.

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