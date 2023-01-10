В Івано-Франківську виплатами з бюджету заохочуватимуть народжувати дітей.

 

 

Діти, які народилися з 1 січня 2023 року в Міському перинатальному центрі Івано-Франківська, зможуть отримати виплати, коли програма запрацює. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

 

"Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати разову допомогу 20 000 гривень, а якщо тато або мама дитинки військові – то 50 000 гривень. На жаль, статистика невтішна і народжуваність за останній час знизилась. Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу!" – коментує мер міста.

 

Про час, місце та умови подачі документів повідомлять додатково згодом.

10.01.2023

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