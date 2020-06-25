Про одну вакцину зі Львова

Будівля на вулиці Зеленій у Львові, зведена незадовго до початку Другої світової війни за проектом Яна Багенського, стала централею Управління соціального страхування (ZUS) та медичних установ. Нині тут знаходиться Львівський санепід і факультет мікробіології медичного університету.



Рудольф Вайґль – зоолог і бактеріолог, професор Львівського університету, член Польської Академії знань у лабораторії під час роботи. 30-ті роки XX століття.

Під час гітлерівської окупації сучасні приміщення були переобладнані в науково-дослідний інститут, який очолював професор Львівського університету Рудольф Вайґль. Він створив у Львові широковідомий центр досліджень плямистого тифу, місце зустрічі найвидатніших людей науки ще в міжвоєнний період. Вже тоді всесвітньо відомий біолог відкрив вакцину проти цієї однієї з найбільш смертоносних хвороб в історії людства.

Під час війни інститут Вайґеля на вулиці Зеленій став місцем, де рятовано життя львів'ян, працевлаштовуючи їх для годівлі використовуваних в дослідженнях вошей. Співпрацівники Інституту, в тому числі і так звані годувальники вошей, отримували документи для їхнього захисту і продовольчий "депутат" (пайку). Таким робом професор допоміг приблизно чотирьом тисячам людей. Врятував серед інших і Стефана Банаха та Збіґнєва Герберта [а також Єжи Брошкевича, Юзефа Халасинського, Фелікса Баранськогой, Владислава Орліча, Броніслава Кнастера та інших]. Випродукована в його інституті вакцина від плямистого тифу нелегально передавалася цивільному населенню, що воювало в підпіллі, потрапляла також і у Львівське та Варшавське гетто.



Годівня вошей



Великий біолог, що врятував тисячі людей, хоч і був тричі номінований на Нобелівську премію, але так її і не отримав [в 1942 році – через спротив нацистської Німеччини (бо відмовився очолити кафедру в Берліні), в 1948 – через протести комуністичної Польщі (бо був звинувачений в колаборації з гітлерівцями)]. Похований на Раковицькому цвинтарі в Кракові [в 1944 перед радянською реокупацією він виїхав на Лемківщину (Коростенко-над-Дунайцем), а потім до Кракова]



Рудольф Вайґль





Будівля на вулиці Зеленій у Львові, централя ZUS та медичних установ.



Університет Яна Казимира у Львові [нині Львівський національний університет ім. Івана Франка]. Інститут професора Рудольфа Вейґеля. Лаборанти під час годування інфікованих вошей в лабораторії дослідження плямистого тифу. 1930 рік.



Інститут Вайґеля на вулиці Зеленій, 1943. Годувальники вошей.



Żanna Komar

O pewnej szczepionce ze Lwowa

«Międzynarodowe Centrum Kultury»