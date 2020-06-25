IKEA вивчить походження української деревини після звинувачень про нелеґальний бук.

Шведська компанія IKEA має намір переглянути мережу постачання деревини в Україні після звинувачень у використанні незаконно вирубаних дерев із українських Карпат.

Про це повідомляє Reuters. Напередодні організація Earthsight оприлюднила звіт, в якому йдеться про нелеґальне походження сировини, котру обробляє відомий шведський бренд.

"IKEA не приймає деревину, яку вирубали незаконно", — запевнили представники компанії в листі інформаційній аґенції.

"Ми усвідомлюємо, що незаконна заготівля лісу є розповсюдженою глобальною проблемою, і впроваджуємо активні заходи для того, щоб перевірити джерела постачання на відповідність законові", — поінформували в компанії, додавши, що розпочали незалежний аудит мережі постачань в Україні.

В IKEA додали, що дерево з України становить лише 1% у загальному масиві матеріалу, що використовується в її столярці.

Напередодні екологічна організація Earthsight заявила, що її 18-місячне розслідування виявило: компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів.

"Незаконна деревина використовувалась у виробництві низки відомих товарів, зокрема її легендарних складних стільців, складних стільців (з панелей) Terje та найпопулярніших стільців до обіднього столу Ingolf", — зазначилив Earthsight.

Ця незаконна заготівля деревини можлива через корумпованість державних лісогосподарських підприємств, які управляють більшістю лісів України, зазначили екологи. У звіті йдеться про те, що частина коштів "режиму Януковича" походила саме з корупції у лісовому промислі.

Директор ТОВ "ВГСМ" з Великого Бичкова (партнер IKEA) Ірина Мацепура поставила під сумнів роботу Earthsight. "Якість цього дослідження нагадує відомий вираз, що зроблено воно з... нічого", — написала вона у Facebook.

"Це дослідження, як і попереднє, складене з чуток і пліток, що циркулюють на ринку. Ми просили цих дослідників надати хоч якісь дані, які б підтверджували їхні міркування, то виявилося, що вони цінують думку своїх експертів і не хочуть їх розсекречувати. Ну що напишеш на звинувачення "на думку нашого експерта, підприємство порушило в 2018 році..."? На мою думку, теж експертну, — це доволі суб`єктивно", — відповіла директор підприємства.

Зі слів Мацепури, "ВГСМ" не виготовляє стільців "Тер'є", а невелику партію випустила 2018 року.

"Ми всю продукцію робимо виключно з легаґьного і законного лісу, розуміючи, що будь-які інші варіанти ведуть до припинення контрактів і закриття підприємства", — запевнила вона.

Водночас Ірина Мацепура додала, що частину закидів можна пояснити недосконалістю українського законодавства в сфері лісозаготівлі.

"В Україні незаконним вважається ліс, який вирубаний без лісорубних квитків. Європейське законодавство нелеґальним вважає той ліс, який вирубаний з будь-якими порушеннями: у "сезон тиші", як в цьому випадку, або з технологічними порушеннями, або з трелювання потоками, або будь-що. Зміни до закону України "Про тваринний світ", який встановив "сезон тиші", протирічать правилам санітарних рубок. Ще з самого початку його дії юридичне управління Верховної Ради зауважило, що цей закон містить низку протиріч і його неможливо буде виконати. Виявляється, що все можна в лісі рубати, а от санітарні рубки — ні, бо це заважає тваринам нормально розмножитися. Але зміни до закону ніхто не приймав, і ми попали посередині між молотом і ковадлом", — виправдовується вона.