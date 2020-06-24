Зеленському довіряє 41% українців, не довіряє — 50%.

 

Президенту України Володимиру Зеленському довіряє 41% українців, натомість 50% не довіряє.

 

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження, які оприлюднила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка Ольга Балакірєва, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"На сьогоднішній день Зеленському повністю довіряють 13%, скоріше довіряють — 28%, скоріше не довіряють 25% і цілком не довіряють 25%. Отже, 50% населення сьогодні не довіряють Президенту Зеленському”, — зазначила вона.

 

З її слів, протягом тривалого часу після обрання Зеленського Президентом України тримався позитивний баланс довіри до нього. "Ситуація почала змінюватися у січні місяці, й ви бачите вже на тлі коронавірусу наші останні виміри, які були в травні й червні, показали зміну цього балансу, і зараз баланс довіри негативний", — розповіла Балакірєва.

 

Встановився негативний баланс довіри до уряду (-54%), Верховної Ради (-55%), НБУ (-45%).

 

Крім того, експерт розповіла, що негативний баланс довіри є до СБУ, Національної поліції, прокуратури, ДБР, НАБУ.

 

Водночас Балакірєва наголосила, що Збройні сили традиційно залишаються з позитивним балансом довіри. За даними дослідження, ЗСУ довіряють понад 60% респондентів, тоді як не довіряють близько 30%.

 

Опитування проводилося 10–19 червня методом "обличчя до обличчя" за місцем проживання респондентів. Участь у соцдослідженні взяли понад 3000 осіб у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей і Криму. Статистичне відхилення становить 1,1–1,9%.

 

24.06.2020

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