На Святі музики у Львові дякуватимуть лікарям.



21 червня Львів долучиться до святкування Дня музики. Крім того, у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. Відтак цього дня на багатьох локаціях міста не лише лунатимуть різноманітні музичні твори, музиканти також дякуватимуть медикам за щоденну працю. А на фасаді лікарні швидкої медичної допомоги відкриють мурал «Подяка лікарям».

«Ця неділя є дуже важливою, адже в один день у нас буде відбуватися День медичного працівника й День музики. Попри карантин, організатори знайшли можливість у нинішніх умовах провести вже традиційне для нашого міста Свято музики… Ключовою локацією свята стане територія Лікарні швидкої медичної допомоги, де в цей день лунатиме музика та відкриється символічний до Дня медика мурал», – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Цього року до Свята музики долучено 110 учасників та 48 локацій у різних місцях Львова. Таку велику кількість локацій залучили, щоб дотриматися карантинних обмежень і запобігти великим скупченням людей. Організатори закликають учасників і глядачів дотримуватися безпеки й не забувати одягати захисні маски, дотримуватися безпечних дистанцій.

«Основна концепція цьогорічного Свята музики – це виступи музикантів на балконах для того, щоб люди могли слухати музику, дотримуючись соціальної дистанції та карантинних вимог. Ми присвячуємо цей день, всю музику медикам, які щодня рятують наші життя. Усі музиканти є дуже свідомими, тому будуть одягнені у маски та дотримуватимуться дистанції. Ми готові, тому запрошуємо львів'ян насолоджуватись музикою як на вулицях міста, так і онлайн», – розповіла Марія Михайлик, директорка Свята музики у Львові.

Окрім того, 21 червня, о 13.00 на фасаді операційного блоку Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова відбудеться відкриття муралу «Подяка лікарям». На муралі зображено лікарку, яку малює хлопчик і пише їй «дякую». На тлі її халата видно силует Львова. На другій стіні буде зображено дівчинку, яка випускає жовто-блакитного повітряного змія як символ надії. Їх з'єднуватиме кардіограма життя. Висота муралу – 21 метр. Над ним працювали художники: Святослав Владика, Максим Шиманський, Анастасія Руднєва, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинська, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щерба та група Sacred Universe.

«Відкривати мурал ми будемо 21 червня під музику семи музикантів оркестру Львівської філармонії. Цей мурал – це символізм і подяка лікарям. Він залишиться на роки для того, щоб ми завжди пам’ятали про цей нелегкий період і цінували працю медиків», – зауважила директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда.

З докладною програмою і локаціями Свята музики у Львові можна ознайомитися на офіційному сайті свята.