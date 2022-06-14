Всупереч війні: у Львові відбудеться ювілейне Свято музики.

З ранку і до глибокого вечора 21 червня, у день літнього сонцестояння, у Львові традиційно відбудеться свято під гаслом “Концерт ніде, але музика – усюди!”. Це Свято музики буде ювілейним, десятим. Вже 10 років на один день Львів звучить сотнями голосів та тисячами інструментів. Це унікальний захід, доступний для всіх. Десятки музикантів найрізноманітніших жанрів: від футуристичної електронної музики і до барокових балад, від класичного року і до інді-попу. Виступи відбуватимуться в цікавих локаціях по всьому місту.

"Музика звучить у час холери і в час війни, під час смерті та під час народження. Війна – свідчення людської марноти, музика – величі! Відтак музика є не лише святом, а й протестом, і звуки цього протесту є тими ж кулями, тільки дальшого радіусу дії. Якщо не грати музики – веселої чи тужливої, бурхливої чи зваженої, тоді все, до чого звикатимуть діти, – стріляти і чути постріли", – коментують рішення організатори Свята і щиро запрошують до участі в спільному дійстві тих, хто грає музику чи готовий надати приміщення для виступів.

Захід абсолютно безкоштовний для всіх. Свято музики – некомерційний проєкт, який існує завдяки ентузіазму небайдужих до музики людей. Для того, аби зробити цю подію ще комфортнішою для музикантів та слухачів, відкрили банку з добровільними донатами і дуже просять про підтримку. Половина зі всіх отриманих коштів буде перерахована на допомогу ЗСУ.