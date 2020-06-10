Завтра в Тернополі стартує купальний сезон.

Від завтра, 11 червня, на пляжі «Циганка» в Тернополі розпочинається купальний сезон, який триватиме до 1 вересня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Фото: В. Пукач/facebook.com/fainemisto.tv

На пляжі функціонуватиме рятувальний пост ІІІ категорії з чергуванням матросів-рятувальників згідно з графіком: понеділок-субота – з 11:00 до 21:00; неділя – з 09:00 до 21:00. Рятувальники забезпечуватимуть охорону життя людей на водоймі впродовж купального сезону.

Перш ніж відкрити пляж, тут обстежили й очистили дно акваторії від сторонніх предметів, буйками відзначено ту частину водойми, яку відведено для купання людей. Також проведено роботи з облаштуванню пляжу, розміщено інформаційні таблички про дотримання протиепідемічних заходів під час перебування на пляжі.

Відповідно до вимог головного санітарного лікаря України, в період купального сезону на Тернопільському ставі обіцяють вжити всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Відпочивальників просять дотримуватися карантинних обмежень та пам’ятати про правила поводження на воді: заборонено запливати за буйки, пірнати у незнайомих місцях і заходити у воду в нетверезому стані.

Фото: facebook.com/gipsybeach