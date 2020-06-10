Завтра в Тернополі стартує купальний сезон.

Від завтра, 11 червня, на пляжі «Циганка» в Тернополі розпочинається купальний сезон, який триватиме до 1 вересня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.
Фото: В. Пукач/facebook.com/fainemisto.tv
На пляжі функціонуватиме рятувальний пост ІІІ категорії з чергуванням матросів-рятувальників згідно з графіком: понеділок-субота – з 11:00 до 21:00; неділя – з 09:00 до 21:00. Рятувальники забезпечуватимуть охорону життя людей на водоймі впродовж купального сезону.
Перш ніж відкрити пляж, тут обстежили й очистили дно акваторії від сторонніх предметів, буйками відзначено ту частину водойми, яку відведено для купання людей. Також проведено роботи з облаштуванню пляжу, розміщено інформаційні таблички про дотримання протиепідемічних заходів під час перебування на пляжі.
Відповідно до вимог головного санітарного лікаря України, в період купального сезону на Тернопільському ставі обіцяють вжити всіх необхідних протиепідемічних заходів.
Відпочивальників просять дотримуватися карантинних обмежень та пам’ятати про правила поводження на воді: заборонено запливати за буйки, пірнати у незнайомих місцях і заходити у воду в нетверезому стані.
Фото: facebook.com/gipsybeach
Рекомендації для пляжного відпочинку в умовах карантину та пандемії коронавірусу:
– людям з групи ризику (старшим за 60 років і з хронічними захворюваннями) відвідувати пляж не рекомендується;
– іншим відпочивальникам необхідно дотримуватися соціальної дистанції в два метри;
– дотримуватися правил особистої гігієни;
– персонал пляжу має носити маски.
10.06.2020