Завтра в Тернополі стартує купальний сезон.

 

Від завтра, 11 червня, на пляжі «Циганка» в Тернополі розпочинається купальний сезон, який триватиме до 1 вересня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

 

Фото: В. Пукач/facebook.com/fainemisto.tv

 

На пляжі функціонуватиме рятувальний пост ІІІ категорії з чергуванням матросів-рятувальників згідно з графіком: понеділок-субота – з 11:00 до 21:00; неділя – з 09:00 до 21:00. Рятувальники забезпечуватимуть охорону життя людей на водоймі впродовж купального сезону.

 

Перш ніж відкрити пляж, тут обстежили й очистили дно акваторії від сторонніх предметів, буйками відзначено ту частину водойми, яку відведено для купання людей. Також проведено роботи з облаштуванню пляжу, розміщено інформаційні таблички про дотримання протиепідемічних заходів під час перебування на пляжі.

 

Відповідно до вимог головного санітарного лікаря України, в період купального сезону на Тернопільському ставі обіцяють вжити всіх необхідних протиепідемічних заходів.

 

Відпочивальників просять дотримуватися карантинних обмежень та пам’ятати про правила поводження на воді: заборонено запливати за буйки, пірнати у незнайомих місцях і заходити у воду в нетверезому стані.

 

Фото: facebook.com/gipsybeach

 

Рекомендації для пляжного відпочинку в умовах карантину та пандемії коронавірусу:

 

– людям з групи ризику (старшим за 60 років і з хронічними захворюваннями) відвідувати пляж не рекомендується;

 

– іншим відпочивальникам необхідно дотримуватися соціальної дистанції в два метри;

 

– дотримуватися правил особистої гігієни;

 

– персонал пляжу має носити маски.

 

10.06.2020

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