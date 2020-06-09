Львівʼян запрошують на благодійний онлайн-вечір «Лесик band. Назавжди».

11 червня о 20:00 у Львові відбудеться вечір пам'яті засновника гурту "Лесик band" Олександра Дацюка «Лесик band. Назавжди». У проєкті в новому звучанні пролунають хіти «Лесик band». Їх виконають солісти гуртів «МЕРІ» Віктор Винник, «Цвіт кульбаби» Василь Марущак, «Wszystko» Зіновій Карач, групи «Піккардійська терція» та «Шейк», співаки Тарас Гаврик, Заліско, Олена Корнєєва, Ірина Доля, Давід Меладзе, Юрій Григораш та інші. Ведучий і співорганізатор концерту – Остап Дроздов. Автор ідеї – Петро Луцишин.

Фото: facebook.com/lesyk.band

Організатори проєкту закликають долучитися до перегляду онлайн-концерту й у такий спосіб віддати шану артисту, якого незаслужено призабули в останні роки. Під час концерту відбуватиметься збір коштів для встановлення пам'ятника на могилі Лесика.

«Для нас організовувати вечір пам'яті Лесика Дацюка – це данина пам’яті легендарного артиста в історії музичного Львова, людині, на піснях якої виростали мільйони шанувальників. Це данина не лише музиканту, а й другу, з яким ми були на "ти", і просто інтелігентній людині, без якої Львів – не Львів», – розповів Петро Луцишин.

За його словами, ідея провести вечір пам'яті лідера гурту «Лесик band» виникла фактично відразу після трагічної смерті Лесика. Петро Луцишин каже, що такий вечір пам'яті вважає обов'язковим для тих, хто знав Лесика Дацюка і з ким він працював багато років.

Трансляція вечора пам’яті відбуватиметься на каналах:

Drozdov YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCbTYc9C7qsoI4eEmPMrt97Q

Lemberg online YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCp9n6D_ylH-6jbtS3T5i4BA

FB: https://www.facebook.com/LembergOnLine/, а також на телеканалі Перший Західний, радіо Перше, сторінках організаторів та партнерів проєкту.

Нагадаємо, увечері 7 квітня на зупинці громадського транспорту на вул. Героїв УПА у Львові невідомий поранив ножем у ділянку серця музиканта, лідера гурту «Лесик Band» Олександра «Лесика» Дацюка. Від отриманих ран 56-річний музикант помер у лікарні. Убивцею виявився 67-річний чоловік без постійного місця проживання, його затримали того самого дня. Як попередньо зʼясували, між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник і завдав смертельного ножового поранення.

Гурт «Лесик Band», заснований 1990 року у Львові, випустив п'ять альбомів. Особливістю його стилю є легкий суржик, в якому з українською мовою змішані полонізми, англійські та російські вирази. Пісні Лесика Дацюка (ліричні, батярсько-побутові) мали шалену популярність і в Україні, і за її межами, особливо серед емігрантів. Саме від «Лесик Band» згодом «Брати Гадюкіни» підхопили цю своєрідну суржикову манеру й почали виконувати пісні в реґівському, «кокерівському» стилі.