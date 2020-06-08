Підрозділи Національної гвардії виведено з Вашінґтона.

Нацгвардійці допомагали поліції підтримувати порядок у місті на тлі масових акцій протесту, спричинених вбивством Джорда Флойда.

Президент США Дональд Трамп наказав у неділю, сьомого червня, почати виведення п’яти тисяч службовців Національної гвардії. Про це повідомив телеканал CBS News. Нацгвардійців відрядили до Вашінґтона кілька днів тому для придушення протестів у зв'язку зі смертю афроамериканця Джорда Флойда під час затримання поліцією в Міннеаполісі 25 травня. Президент пояснив своє рішення тим, що ситуацію в американській столиці взято під контроль.

«Я щойно дав розпорядження нашій Національній гвардії розпочати процес виходу з Вашінґтона, округ Колумбія, тепер, коли все перебуває під ідеальним контролем. Вони вирушать додому, але можуть швидко повернутися, якщо буде потрібно. Минулої ночі вийшло набагато менше учасників протесту, ніж очікувалося!» – написав президент у Twitter.

Незважаючи на виведення Національної гвардії, деякі колишні військові керівники США продовжують висловлювати незгоду зі заявою Трампа, озвученою тиждень тому, про залучення близько 10 тисяч військовослужбовців збройних сил. Про це повідомило радіо Voice of America. Військовики мали б, на думку президента, посилити місцеву поліцію у Вашінґтоні в протистоянні з учасникам акцій протесту. Відомо, що з цією метою 1600 військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної дивізії були перекинуті до Вашінґтона, але так і не були задіяні для придушення протестів.

Міністр оборони США Марк Еспер (Mark Esper) не погодився з Трампом, заявивши, що військовослужбовців слід використовувати для придушення заворушень на території США тільки як крайній захід. З главою Пентагону висловив солідарність у цьому питанні й генеральний прокурор Вільям Барр (William Barr).

Колишній адмірал Майк Маллен (Mike Mullen), котрий раніше очолював Об'єднаний комітет начальників штабів, виступив проти застосування армії для стримування демонстрацій в США. За словами Маллена, американські збройні сили можуть втратити зв'язок із громадськістю, якщо війська будуть використані проти демонстрантів.