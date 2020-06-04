Пентаґон виступив проти ідеї Трампа застосувати армію проти протестувальників.

Розкритикували чинного главу Білого дому й колишні американські президенти.

Марк Еспер (у центрі)

Про незгоду з вимогою американського президента використовувати війська для придушення протестів заявили кілька чинних і колишніх керівників Пентагону. Так, міністр оборони Марк Еспер (Mark Esper) заявив, що його відомство не має наміру використовувати армійські частини для виконання поліцейських функцій. Про це написала газета The New York Times.

За його словами, закон, що ухвалений 1807 року і надає президенту таке право, можна застосовувати в США тільки в найнебезпечніших і критичних ситуаціях. А до цього, за словами Еспера, справа не дійшла.

Також голова Комітету начальників штабів, генерал Марк Майлі (Mark Milley), нагадав колегам з військової верхівки країни, що вони давали присягу захищати конституційні права громадян, зокрема право на мирний протест. «Ми всі присвятили свої життя Америці та її ідеям. Ми залишимося вірними своїй присязі й американському народу», – зазначив Майлі.

Колишній міністр оборони США Джеймс Меттіс (James Mattis) звинуватив Трампа в тому, що той навмисне намагається розколоти суспільство. Генерал підтримав протестувальників, котрі, на його думку, виступають за дотримання американських цінностей.

«Дональд Трамп – перший президент на моїй пам'яті, котрий не намагається об'єднати націю. Він навіть не вдає, що намагається. Навпаки, він намагається нас роз'єднати. Зараз ми спостерігаємо наслідки його цілеспрямованих зусиль в цій царині за останні три роки», – сказав Меттіс.

Висловилися з приводу реакції Трампа на протести і колишні американські президенти Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Білл Клінтон і Джиммі Картер. Всі вони вважають реакцію Білого дому на протести надмірною.

Буш, зокрема, назвав смерть Джорджа Флойда шокуючим провалом системи, яка допускає расизм в країні, і закликав свого однопартійця Трампа прислухатися до протестів замість того, щоб придушувати їх. «Єдиний спосіб побачити себе в реальному світі – це прислухатися до голосів тих, хто сумує і кому боляче. Ті, хто намагається заглушити ці голоси, не розуміють, що таке Америка і як вона може стати ще кращою», – заявив Джордж Буш.