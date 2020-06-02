Євроунія виступила проти повернення Росії до G7.

Шеф дипломатії ЄУ скритикував намір Дональда Трампа запросити Путіна на саміт «Великої сімки».

 

 

Європейська Унія не підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа про повернення Росії до формату «Великої сімки». Про це з покликом на Верховного представника ЄУ із зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля (Josep Borrell) повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

У вівторок, другого червня, Боррель розкритикував пропозицію американського президента запросити Росію на наступний саміт G7. «Росію виключено з групи, й вона не зможе повернутися до тих пір, поки не змінить свого курсу», – підкреслив голова європейської дипломатії, виступаючи в Брюсселі.

 

Він наголосив, що США, будучи країною-господаркою цьогорічного саміту G7, можуть лише визначати порядок денний і надсилати разові запрошення на зустрічі, які проходять в рамках цього заходу, «але не змінювати його формату».

 

Спочатку планувалося, що 46-й саміт G7 пройде з 10 до 12 червня в заміській резиденції президента США Кемп-Девід. Однак в березні на тлі пандемії коронавірусу Вашінґтон заявив про намір замінити безпосередню зустріч світових лідерів на спілкуванням у форматі відеоконференції.

 

Пізніше Трамп запропонував все-таки повернутися до очного формату саміту, заявивши, що він міг би стати ознакою повернення Америки до звичного укладу життя. Однак канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася від поїздки до Вашінґтона, зважаючи, що пандемію COVID-19 ще не подолано.

 

30 травня Дональд Трамп озвучив ідею відкласти саміт «Великої сімки» до осені й розширити його формат «до G10 або G11», запросивши на нього Росію, Південну Корею, Австралію та Індію.

02.06.2020

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