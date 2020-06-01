Цукерберга скритикували підлеглі за відмову видалити пост Трампа.

У ньому американський президент погрожував відкрити вогонь по мародерах.

 

 

Декотрі представники адміністрації Facebook висловили невдоволення в соцмережах позицією Марка Цукерберґа за те, що він відмовився видалити повідомлення президента США Дональда Трампа з загрозою відкрити вогонь по мародерах в Міннеаполісі. Про це повідомило британське видання The Guardian.

 

Пост, який викликав таку реакцію, Трамп опублікував ще 29 травня. Президент США пообіцяв відправити в Міннеаполіс загони Національної гвардії. Назва Джейкоба Фрея (Jacob Frey) слабким мером, котрий не здатен взяти ситуацію в місті під контроль. Останнє речення в повідомленні, котре й викликало найбільше суперечок, лунало так: «Коли починається мародерство, починається стрілянина».

 

Адміністрація Twitter, де було розміщено аналогічне повідомлення, приховала його, супроводивши позначкою, що воно може порушувати правила соцмережі, які забороняють героїзацію насильства. У той же час Facebook жодних заходів не вжив. Пізніше Марк Цукерберґ пояснив у своєму пості в соцмережі, що повідомлення Трампа було залишено, оскільки політика Facebook передбачає максимальну свободу самовираження. Він також зазначив, що пост Трампа був важливим, оскільки містив інформацію про дії держави.

 

Тим часом директор з дизайну екрану для дзвінків Portal Ендрю Кроу (Andrew Crow) написав: «Надання платформи для підбурювання до насильства неприпустимо. Я не згоден з позицією Марка і буду працювати, щоб змінити ситуацію». Директор з дизайну стрічки новин Facebook Раян Фрейтас (Ryan Freitas) заявив: «Марк неправий, і я постараюся змінити його думку і зробити це максимально голосно».

 

Частина співробітників Facebook поскаржилися на пост Трампа до наглядової ради компанії – недавно створеного органу, завданням якого є саме розгляд питань модерації найскладніших і найрезонансніших повідомлень. Формально наглядова рада вважається незалежною від керівництва Facebook. У неї входять відомі юристи, журналісти та правозахисники, а її рішення є обов'язковими до виконання.

01.06.2020

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