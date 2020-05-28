Через кремлівські кібератаки на Бундестаґ посла РФ викликали до німецького МЗС.

Німеччина домагатиметься додаткових санкцій проти росіян, причетних до цього злочину.

 

                              Сергій Нєчаєв

 

Через причетність Росії до гакерських атак на німецький парламент п’ять років тому посла Російської Федерації в Берліні Сергія Нєчаєва викликали у четвер, 28 травня, до Міністерства закордонних справ ФРН. З російським дипломатом проводив розмову статссекретар у МЗС Міґель Берґер (Miguel Berger). Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 

У пресрелізі МЗС, поширеному того ж дня, зазначається, що під час розмови Міґель Бергер «найгострішим чином» засудив гакерську атаку. Він зазначив: німецькі слідчі органи диспонують «надійними доказами», що головний підозрюваний у вчинені цього злочину, громадянин Росії Дмитро Бадін, був «службовцем військової секретної служби ГРУ на момент скоєння кібератаки», тобто в 2015 році.

 

У зв'язку з ордером на арешт Бадіна, виданим п’ятого травня 2020 року генеральним прокурором ФРН, посол Росії був проінформований про те, що федеральний уряд буде виступати в Брюсселі за те, щоб «режим санкцій Європейської Унії за кібератаки був застосований щодо осіб, відповідальних за напад на німецький Бундестаґ, в тому числі і щодо Бадіна».

 

«Ордер на арешт Бадіна був виданий на підставі обґрунтованої підозри у тому, що він, діючи спільно з невідомими особами, здійснював шпигунську діяльність проти Федеративної Республіки Німеччина в інтересах іноземної спецслужби. Щодо звинуваченого існує обґрунтована підозра, що він є також членом гакерської групи APT28, яка саме й вчинила кібератаку на німецький Бундестаґ у квітні/травні 2015. Існують неспростовні докази, що в момент вчинення злочину він належав до військової секретної служби ГРУ» – зазначено в пресрелізі.

 

Німецькі слідчі органи розглядають кібератаку на Бундестаґ у поєднанні з розслідуванням справи про вбивство минулого літа в берлінському Тірґартені колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Щодо цього злочину теж існують обґрунтовані підозри, що його організували й реалізували представники російських спецслужб.

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