Верховний суд США заблокував передачу Конґресу матеріалів російського розслідування.

Судді задовольнили клопотання Білого дому про відтермінування вирішення питання про передачу матеріалів до осені.

 

 

Верховний суд США в середу, 20 травня, тимчасово заблокував передачу Палаті представників таємних свідчень у розслідуванні втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Про це повідомило радіо Voice of America. Йдеться про свідчення, які були надані великому слідчому журі в рамках російського розслідування, яке велося спецпрокурором Робертом Мюллером.

 

Судове розпорядження задовольнило прохання адміністрації Дональда Трампа не передавати Палаті представників раніше неопубліковані подробиці розслідування російського втручання в американські вибори, принаймні до кінця літа. Восени суд повинен вирішити, чи слід пролонгувати заборону на передачу матеріалів. Відтак матеріали так можуть і не потрапити до Конґресу до дня виборів президента, чого власне й домагається Трамп.

 

Нагадаємо, що Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні в березні цього року ухвалив, що документи повинні бути передані Палаті представників. Рішення було ухвалено з тим обґрунтуванням, що потреба Юридичного комітету Палати в матеріалах розслідування справи про російське втручання переважує зацікавленість Міністерства юстиції в збереженні секретності свідчень.

 

У рішенні апеляційного суду йдеться про те, що доповідь Роберта Мюллера, оприлюднена в квітні 2019 року, не дала всіх відповідей на питання, аби зробити висновки про поведінку Дональда Трампа. Зокрема, про те, чи перешкоджав президент правосуддю. За словами суду, комітет зміг переконливо довести, що йому необхідний доступ до основних матеріалів Великого журі для прийняття власних рішень щодо дій президента.

 

Свідчення надані Великому журі, як правило, вважаються секретними, почасти для захисту конфіденційності людей, котрим не висунуто звинувачення або котрі вважаються другорядними для кримінального розслідування. Однак передача матеріалу допускається, в тому числі, якщо це пов'язано з поточним судовим розглядом.

21.05.2020

До теми

Про що ніхто не хоче говорити
10 психологів розповіли про свою наукову рутину: відмови, невдачі, вигорання. Вони вимагають нових норм у сфері наукових досліджень.
19.05.20 | | Наука
Впаде, то впаде
Олександр БОЙЧЕНКО
Сізіф закурює й зачудовано спостерігає, як дурнувата брила, набираючи швидкість, із гуркотом перекидається на виступах. «Чисто тобі держава Україна», – промовляє він сам до себе
18.05.20 | | Дискурси
Купівля-продаж кози
Юрко ТИМЧУК
Історія про пересування в часі і просторі парнокопитної тварини, яка погано пахнула і створювала дискомфорт самим фактом свого існування, часто вдало ілюструє наше сьогодення.
18.05.20 | | Україна
Хто врятує загублене дитя?
Ганна Улюра
Через всі частини роману проходить одна, на позір суто історико-політична, тема, яка допоможе і нам глибше зрозуміти дуже приватні стосунки Наташі і Євгенії. Ця тема – конкуренція жертв.
18.05.20 | | Штука
Чи ж суперінтелект неможливий?
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Якщо комп’ютерна система не має свідомості, тоді це просто річ. Але якщо система свідома, тоді вона вже входить в моральну сферу.
18.05.20 | | Наука
Ядерні випробування змінювали погоду
Іонізація повітря радіонуклідами зумовлювала збільшення опадів над Європою в період Холодної війни.
17.05.20 | | Наука
Історія нової пам'ятки у Львові (вулиця Костя Левицького, 23)
Оксана Бойко
Будинок громади менонітів (вілла Владислава Ґодовського). Історична довідка
17.05.20 | | Минуле
Віднайти загублений світ
Наталя ФІЛЕВИЧ
Її малярство поєднує елементи фентезі із сюрреалізмом. Багатошаровість, палімпсест – важлива складова як змісту, так і форми живопису Зоряни Базилевич.Вона працює спонтанно, інтуїтивно, створюючи образи із підсвідомості.
17.05.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.