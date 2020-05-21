Верховний суд США заблокував передачу Конґресу матеріалів російського розслідування.

Судді задовольнили клопотання Білого дому про відтермінування вирішення питання про передачу матеріалів до осені.

Верховний суд США в середу, 20 травня, тимчасово заблокував передачу Палаті представників таємних свідчень у розслідуванні втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Про це повідомило радіо Voice of America. Йдеться про свідчення, які були надані великому слідчому журі в рамках російського розслідування, яке велося спецпрокурором Робертом Мюллером.

Судове розпорядження задовольнило прохання адміністрації Дональда Трампа не передавати Палаті представників раніше неопубліковані подробиці розслідування російського втручання в американські вибори, принаймні до кінця літа. Восени суд повинен вирішити, чи слід пролонгувати заборону на передачу матеріалів. Відтак матеріали так можуть і не потрапити до Конґресу до дня виборів президента, чого власне й домагається Трамп.

Нагадаємо, що Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні в березні цього року ухвалив, що документи повинні бути передані Палаті представників. Рішення було ухвалено з тим обґрунтуванням, що потреба Юридичного комітету Палати в матеріалах розслідування справи про російське втручання переважує зацікавленість Міністерства юстиції в збереженні секретності свідчень.

У рішенні апеляційного суду йдеться про те, що доповідь Роберта Мюллера, оприлюднена в квітні 2019 року, не дала всіх відповідей на питання, аби зробити висновки про поведінку Дональда Трампа. Зокрема, про те, чи перешкоджав президент правосуддю. За словами суду, комітет зміг переконливо довести, що йому необхідний доступ до основних матеріалів Великого журі для прийняття власних рішень щодо дій президента.

Свідчення надані Великому журі, як правило, вважаються секретними, почасти для захисту конфіденційності людей, котрим не висунуто звинувачення або котрі вважаються другорядними для кримінального розслідування. Однак передача матеріалу допускається, в тому числі, якщо це пов'язано з поточним судовим розглядом.