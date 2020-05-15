Керівник СОТ оголосив свою дочасну демісію.

Він пояснив це рішення родинними обставинами.

Генеральний директор Світової організації торгівлі (СОТ) Роберту Каравалью де Азеведу (Roberto Carvalho de Azevêdo) в четвер, 14 травня, заявив про намір достроково подати до демісії. «Під час віртуальної зустрічі всіх членів СОТ 14 травня генеральний директор СОТ Роберту Азеведу оголосив, що покине посаду 31 серпня, скоротивши таким чином свою другу каденцію рівно на один рік», – йдеться в повідомленні пресслужби організації, яку цитує інформаційна аґенція Bloomberg.

Керівник СОТ зазначив, що рішення піти у відставку далося йому нелегко і що йому довелося зробити це «з особистих і родинних обставин». Він наголосив: ця передчасна демісія не має під собою жодних політичних підстав, а його відхід «відповідає інтересам СОТ».

За словами Азеведу, рання відставка допоможе членам СОТ вибрати його наступника протягом найближчих місяців і «не витрачати зайву політичну енергію і увагу, які краще спрямувати на підготовку до 12-ї міністерської конференції», запланованої на 2021 рік.

Зміна керівництва Світової організації торгівлі, яка і без того переживає складні часи, припала на розпал пандемії коронавірусу, що викликала масштабні економічні потрясіння в усьому світі. На початку квітня СОТ попереджала, що обсяги світової торгівлі можуть скоротитися на третину в 2020 році. Азеведу говорив, що це, «ймовірно, найсильніший економічний спад нашого часу».

Утім ще раніше СОТ зіткнулася з найсерйознішою кризою за всю історію її існування. США протягом двох років блокують процедуру призначення суддів у постійний апеляційний орган організації – Арбітражний суд СОТ. Робота суду фактично блокована з грудня 2019 року.