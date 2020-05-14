Кулеба вірить, що Німеччина не зрадила на переговорах із посланцем Кремля.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що Україна була поінформована про візит заступника голови адміністрації президента Росії Дмітрія Козака до Берліна, а відтак знатиме і про підсумки переговорів кремлівського посланця із зовнішньополітичним радником уряду Німеччини.

Про це йдеться в коментарі Кулеби для інформаційної аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Україна знала про цей візит Козака заздалегідь, і знатиме про те, як він минув. У нас із партнерами діє правило – ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому про жодні ігри за нашою спиною тут не йдеться. Навпаки, ми вдячні німецькій стороні за зусилля щодо залучення російської сторони до діалогу та пошуку конструктиву", – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що тема розмови в Берліні очевидна: відсутність прогресу у виконанні "мінських угод".

"Українська сторона демонструє проактивний підхід і рішучу налаштованість на мирне врегулювання, пропонує нові ініціативи, зокрема підвищення рівня представленості ТКГ. Очевидно, що справа зрушиться з місця, якщо буде конструктивна взаємність із боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч. До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр Маас зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів у "нормандському форматі" главу МЗС Росії Лаврова", – пояснив голова МЗС.

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмітрій Козак відвідав Берлін у середу.

Козак сказав у інтерв'ю телеканалу "Россія-24", що під час переговорів зі зовнішньополітичним радником Анґели Меркель вдалося домовитися про подальші дії, які вимагають взаємодії з представниками ОРДЛО і української влади. Козак вважає, що консультації нададуть переговорам додаткового імпульсу.

Прикметно, що Дмітрій Козак перебуває в санкційному списку ЄС через причетність до російської аґресії в Україні.

Уряд ФРН пояснив "Інтерфаксу": для вирішення конфлікту можна перетинати кордон і всупереч санкціям.

"У Європейському Союзі на випадок заборони на в'їзд є певні винятки і процедура... Виняток становлять, наприклад, переговори про вирішення конфлікту на сході України", – сказали в уряді Німеччини.