Рішення для життя після пандемії шукатимуть на онлайн-хакатоні.

15-17 травня IT Arena організовує онлайн-хакатон Hack the New World, щоб знайти й застосовувати рішення, які допоможуть Львову пристосуватися до післякарантинного періоду. Подію організовують спільно з клубом інвесторів Lviv Tech Angels за підтримки міськради.

Хакатон Hack the New World запрошує долучатися всіх, у кого є ідеї та експертність, які можна використати в боротьбі з подоланням кризи.

«Ми дуже хочемо об’єднати талановитих інженерів, інноваторів, візіонерів, дизайнерів, щоб під час 48-годинного хакатону спільно розробити готові технологічні рішення для бізнесу нашого міста та публічного сектору. Зокрема, шукатимемо рішення в таких сферах: туристичний бізнес, індустрії гостинності та подій, рішення для транспорту, торгівля та освіта, розвиток спільноти мешканців Львова», – зазначають організатори.

Ціль учасників і менторів хакатону – реальне рішення для міста, яке працює. Долучатися до події запрошують програмістів із досвідом роботи в ІТ не менше 2-х років; дизайнерів, готових до експериментів; стартаперів, які знають, як робити ідеї реальністю; інноваторів, які мають ідеї порятунку світу від COVID-19; менеджерів, які можуть у дуже короткі строки ефективно організувати команду.

Обрані ідеї, які створять і розроблять під час хакатону, можуть отримати фінансування інвесторів клубу Lviv Tech Angels.

Нещодавно міжнародний онлайн-хакатон The Global Hack для пошуку рішень проблем, спричинених коронавірусом, організувала Естонія. Фото: euneighbours.eu

Вартість реєстрації на участь у хакатоні – 15 долароів. Ці кошти перекажуть на благодійний проєкт United for health. Реєстрація триває до 12:00 14 травня. Зареєструватися можна за посиланням: itarena.ua/hackathon