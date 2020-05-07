У Львові відкрили Центр трансплантології.



У лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкрили сучасний Центр трансплантології, в якому проводитимуть родинну та посмертну трансплантацію органів. Уже тепер у так званому «листі очікування» на ці операції – близько сотні реципієнтів. Про це йдеться на fb-сторінці лікарні.

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

Центр повністю готовий до родинних і посмертних трансплантацій нирок. Триває підготовка до пересаджування підшлункової залози та печінки. Лікарня швидкої медичної допомоги також очікує на включення її до «пілотного проєкту» МОЗ України, за яким такі операції сплачуватиме держава. Тоді Центр трансплантології зможе запрацювати на повну потужність. Відтак у ньому планують проводити всі види операцій і дорослим, і дітям.

Очолив Центр трансплантології 26-річний Максим Овечко. Раніше він керував відділенням трансплантології в Ковелі на Волині, де наприкінці 2019 року розпочали пересаджувати органи, відновивши посмертні трансплантації. Лише за кілька місяців у такий спосіб у місті пересадили два серця та три нирки, ще чотири трансплантували від родичів. У Львові спільно з командою фахівців пан Овечко вже успішно пересадив родинну нирку.

Максим Овечко. Фото: facebook.com/emergencyhospitall

«Чому ці операції важливі? Кожна здорова людина постійно ризикує стати пацієнтом, якому потрібен донорський орган. Наприклад, ангіна чи грип з ускладненнями – і серце може зазнати непоправних змін, коли іншого виходу, як його заміна, не лишиться. Операцій з трансплантації щороку потребують 5 тисяч українців. Дев'ятеро з них, на жаль, ідуть з життя, так їх і не дочекавшись», – розповів генеральний директор клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

За його словами, після того, як у закладі в лютому трансплантували першу нирку, в лікарню постійно телефонують із проханням прооперувати і їх. Левова частка – це львів'яни й мешканці області.

«Після того, як у грудні Верховна Рада проголосувала якісні зміни в закон, МОЗ затвердив тарифи на трансплантацію (до речі, втричі-вп’ятеро нижчі, ніж за кордоном), «пілотний проєкт» розширили на 12 медзакладів, які авансом отримали кошти на проведення таких операцій. На включення до пілотного проекту, як тільки отримала ліцензію, подалася і наша лікарня. Щойно ми туди потрапимо, зможемо оперувати наших пацієнтів державним коштом», – додав Олег Самчук.