Джо Байден втрачає підтримку американських виборців.

За останньою соціологією, ексвіцепрезидент випереджає Трампа лише на рівні статистичної похибки.

Підтримка колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, найімовірнішого кандидата на посаду президента від Демократичної партії, ослабла за останні тижні серед американських виборців. Про це свідчать результати презентованого у вівторок, п’ятого травня, соціологічного опитування, проведеного Ipsos на замовлення інформаційної аґенції Reuters. Тим часом чинний глава Білого дому Дональд Трамп утримує свій рейтинг популярності практично на тому ж рівні.

Опитування, проведене в понеділок і вівторок, показує, що 43% зареєстрованих виборців усе ще мають намір підтримати на виборах Байдена, а 41% віддадуть свої голоси Трампові. Таким чином, з врахуванням статистичної похибки, шанси обох кандидатів практично зрівнялися. Про це повідомило радіо Voice of America.

Ще минулого тижня Байден випереджав Трампа на шість відсоткових пунктів, а в опитуванні, яке проводили з 15 до 21 квітня, колишній віцепрезидент отримав на вісім відсотків більше голосів в порівнянні з чинним главою держави.

Байден змушений проводити президентську кампанію зі свого будинку в Делавері в зв'язку з обмеженнями на пересування і забороною масових заходів з метою боротьби з пандемією коронавірусу. Трамп, навпаки, перебуває в центрі уваги мас-медіа у зв'язку з регулярними звітами про хід боротьби з пандемією. До недавнього часу президент щодня проводив в Білому домі прес-брифінги робочої групи з коронавірусу.

Згідно зі соціологією Ipsos, 37% американців вважають, що Трамп добре справляється з реагуванням на пандемію коронавірусу. Аналогічної точки зору щодо Байдена дотримуються 35%. 45% респондентів відповіли, що Трамп краще впорається зі завданням створення нових робочих місць, в той час як аналогічної думки щодо Байдена дотримуються лише 32% опитаних. В середині квітня Байден мав невелику перевагу перед Трампом під час відповіді на ті ж питання.

Загалом 42% американців схвалюють роботу Трампа в цілому, 53% – не схвалюють. Рівень популярності президента майже не змінюється вже протягом більш ніж року.

Опитування проводили в інтернеті на всій території США. У ньому брали участь 1215 осіб, в тому числі 1015 зареєстрованих виборців. Інтервал похибки опитування – плюс-мінус 3 відсоткових пункти.