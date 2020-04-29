Помер дисидент та правозахисник Зиновій Антонюк.

На 87 році життя помер учасник українського національно-демократичного і правозахисного руху, публіцист і перекладач Зиновій Антонюк.

Про це повідомляє "Еспресо", покликаючись на видавця Леоніда Фінберга.

У 60–70-х роках минулого століття Зиновій Антонюк брав участь разом з іншими дисидентами у поширенні творів самвидаву, передавав за кордон легендарний "Український вісник".

На прохання Івана Світличного переклав з польської мови на українську декілька великих статей з історії польсько-українських стосунків.

1972-го року був заарештований за антирадянську агітацію. Утім і в таборах лишався активним – зокрема допомагав отримувати і розповсюджувати за кордоном інформацію з політзон.

Від 1994 року працював в Українсько-американському бюро захисту прав людини.

Пан Зиновій – автор численних статей з питань прав людини, суспільної свідомості та духовної культури.

Згадуючи ув'язнення у Пермському таборі ВС 389/35, Антонюк писав: "Аналізуючи своє життя хоч би від початку 60-х років і спостерігаючи механізм реалізації так званої "законності" у відношенні до інакшедумаючих, можу тільки пошкодувати, що пізно відчув себе громадянином, що я занадто довго вдовольнявся лише ролею спостерігача соціологічних процесів у радянському суспільстві. Про інші сторони совєтської законності я знав тільки з поголосок, тому радію, що трапилася мені можливість випробувати все на власній шкірі... "Хто не був в ДОПРІ, той не громадянин".