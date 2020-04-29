Помер дисидент та правозахисник Зиновій Антонюк.

 

На 87 році життя помер учасник українського національно-демократичного і правозахисного руху, публіцист і перекладач Зиновій Антонюк.

 

Про це повідомляє "Еспресо", покликаючись на видавця Леоніда Фінберга.

 

 

У 60–70-х роках минулого століття Зиновій Антонюк брав участь разом з іншими дисидентами у поширенні творів самвидаву, передавав за кордон легендарний "Український вісник".

 

На прохання Івана Світличного переклав з польської мови на українську декілька великих статей з історії польсько-українських стосунків.

 

1972-го року був заарештований за антирадянську агітацію. Утім і в таборах лишався активним – зокрема допомагав отримувати і розповсюджувати за кордоном інформацію з політзон.

 

Від 1994 року працював в Українсько-американському бюро захисту прав людини.

 

Пан Зиновій – автор численних статей з питань прав людини, суспільної свідомості та духовної культури.

 

Згадуючи ув'язнення у Пермському таборі ВС 389/35, Антонюк писав: "Аналізуючи своє життя хоч би від початку 60-х років і спостерігаючи механізм реалізації так званої "законності" у відношенні до інакшедумаючих, можу тільки пошкодувати, що пізно відчув себе громадянином, що я занадто довго вдовольнявся лише ролею спостерігача соціологічних процесів у радянському суспільстві. Про інші сторони совєтської законності я знав тільки з поголосок, тому радію, що трапилася мені можливість випробувати все на власній шкірі... "Хто не був в ДОПРІ, той не громадянин".

 

29.04.2020

До теми

Мовний стиль і резонанс взаємопов’язані
Наукові праці, які складно зрозуміти, менше цитують науковці у своїй галузі.
27.04.20 | | Наука
Сократ: для чого розум?
Олександр Фільц-Павенцький
Чи має наш розум свою особливу доцільність, яка б виправдовувала нас, людей, серед усього іншого живого? Лиш одну: пізнавати.
26.04.20 | | Дискурси
Майже телепузики
Юрко ТИМЧУК
Завдяки «урокам з телевізора» стало краще видно справжній рівень вітчизняної освіти, рядовому вчителю якої, замість публічного майстер-класу, дали довічну індульгенцію на помилки.
26.04.20 | | Україна
На вічний карантин!
Юрій Андрухович
Тепер дедлайн 12 травня. Щось підказує, що його перенесуть на літо. А згодом на осінь. До Різдва все точно закінчиться. Або й далі триватиме
24.04.20 | | Дискурси
Рік з троянським конем
Мирослав МАРИНОВИЧ
Зеленський постійно стоїть на межі «червоних ліній». І я не впевнений, що він їх відчуває, коли зупиняється. Виглядає, що він просто хоче зайти з іншого боку.
24.04.20 | | Галичина
Розмова через 75 років
 Ігор Котик
Протиставлення краси і жаху, – звідси легко вивести дві прикметні характеристики творчости Тарнавського: метафоризацію світу, в якій закладено людську схильність до краси, й екзистенційні теми, зокрема тему смерти, присутню у багатьох його творах.
24.04.20 | | Штука
Статистичну значущість пояснюють неправильно
В поясненні p-величини помиляються навіть популярні американські підручники зі вступу в психологію. Часто вони припускаються хибних висновків.
24.04.20 | | Наука
Розсудливе астрономічне нагадування від COVID-19
Аві Леб
Ми мусимо бути вдячними за виняткові щасливі обставини, які дозволили нам існувати, адже колись вони закінчаться
24.04.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.