Дім Габсбургів передбачає зміну світового ладу через COVID-19.

Онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I та нинішній глава Дому Габсбургів Карл Габсбург-Лотаринзький передбачає, що внаслідок пандемії коронавірусу світовий порядок значно зміниться. Європейському Союзові важливо зберегти цілісність, хоча Росія зацікавлена розвалити EU.

Про це Карл фон Габсбург, президент громадсько-політичної організації "Пан'європейський рух Австрії", сказав у інтерв'ю інформаційній аґенції "Укрінформ".

"Перебіг пандемії показав, що міжнародний порядок уже зараз сильно змінюється. Ще п'ять років тому США одразу вжили б перших кроків для запобігання пандемії, може навіть ще у минулому році, коли стали відомі перші випадки з Китаю. Але цього разу провідна світова держава заявила, що це – не наша справа. Можливо, президент Трамп дійсно вірив у це", – сказав він.

Пан Карл зазначив: теперішня криза унаочнює протистояння між національними державами та наддержавними політиними союзами.

"Ми бачимо суперечливість націоналістичних популістів. З одного боку, вони критикують ЄС за нібито бездіяльність під час коронакризи, а з іншого – спрямовують критику на втручання ЄС. Повноваження у сфері охорони належать державам, тут ЄС не може діяти. Але там, де він має компетенцію, як, наприклад, забезпечення координації, то там Єврокомісія відреагувала, й навіть швидше, ніж держави-члени. Зрозуміло, що під час кризи тягне до безпеки національної держави. Однак, якщо ми уважно поглянемо на ситуацію, то дуже швидко виявимо, що ця безпека – оманлива", – підкреслив він.

"Євросоюз ще на початку лютого запропонував загальний підхід реагування. Держави ж вважали, що у них все під контролем. Зокрема, в Ломбардії, регіоні Італії (до того ж багатому регіоні), який так сильно постраждав, регіональні чиновники звільняли працівників у сфері охорони здоров'я, бо вони носили маски. Виправданням для звільнення звучало те, що маски нагнітатимуть паніку. Потім вірус розпочав свій тріумфальний марш, і раптом усі країни помітили, що бракує засобів захисту. Звичайно, ЄС не міг надсилати допомогу. У нього немає компетенції в сфері охорони здоров'я, а скоординований підхід був відхилений національними державами", – каже Карл фон Габсбург.

Керівник "Пан'європейського руху Австрії" закликав не вірити популістам. "Великий талант популістів – роз'ятрювати рани суспільства та політики. Але при цьому вони не можуть запропонувати справжнього рішення, а пропонують лише фіктивні. Тому розумні люди мають завжди бути скептичними, якщо хтось із політиків пропонує рішення «для всього»", – наголосив нащадок Габсбургів.

Пан Карл звернув увагу на те, що Росія намагається щонайбільше вплинути на дезінтеґрацію Європейського Союзу. "Росія прагне знайти свою роль у світовій політиці. Москва не зацікавлена в об’єднаній Європі. Об'єднана Європа стоїть на заваді політиці сили Росії, яка полягає у внесенні розколу серед політичних союзників і, таким чином, ослабленні їхньої політики", – зазначив він.

Карл фон Габсбург і сам пережив коронавірусну хворобу. Він зізнався, що перебув недугу в легкій формі – мав підвищену температуру тіла та невеликий кашель. "За своє життя я не переживав. Лікування також не було. Я просто перебував удома. Десь через тиждень температура спала, після чого був проведений новий тест – і його результат уже був негативним", – зізнався онук Карла I.