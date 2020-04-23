Зеленський обговорив зі Саакашвілі роботу в уряді.

 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із колишнім президентом Грузії та ексголовою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі та запропонував йому поділитися своїм баченням щодо розвитку України.

 

Про це інформаційній аґенції "Укрінформ" повідомили в Офісі Президента.

 

 

"Президент України Володимир Зеленський мав зустріч з експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі і поспілкувався щодо його бачення про можливу допомогу у розвитку України", – підкреслили в ОП.

 

На Банковій підкреслили, що Саакашвілі відомий на міжнародній арені політик і має досвід успішного впровадження реформ. "Президент Зеленський вважає, що пан Саакашвілі має потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням та розробками з урядом та парламентом України", – поінформували в ОП.

 

Напередодні народні депутати фракції "Слуга народу" повідомили: Міхеїл Саакашвілі претендує на посаду віцепрем'єра з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля. Сам Саакашвілі заявив, що пропозицію ввійти в уряд дістав від самого Президента.

 

Учора ввечері Міхеїл Саакашвілі сказав, що покладає великі сподівання на співпрацю з Володимиром Зеленським і не передбачає з ним конфлікту, подібного до того, котрий мав із Петром Порошенком.

 

"Вони вже розганяють тему, що Саакашвілі зараз прийде і, як раніше, коли спочатку був у хороших відносинах із Порошенком, потім нападав на Порошенка, і зараз за три-чотири місяці нападе на Зеленського, буде його в чомусь звинувачувати. Це повна нісенітниця. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я буду на нього нападати", – заявив Саакашвілі в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

Поява Міхеїла Сакашвілі на телеканалі "Україна24" – не випадкова: експрезидент Грузії має медійну підтримку від медіахолодингу Ріната Ахметова. Зокрема, ще у понеділок Саакашвілі дав велике інтерв'ю каналу "Україна24". А тиждень тому цей канал "розкручував" результати марґінального опитування, котре свідчило про те, начебто відносна більшість українців називає Саакашвілі найефективнішим серед можливих прем'єр-міністрів.

 

У своєму понеділковому інтерв'ю Міхеїл Саакашвілі, зокрема, заявив, що він схвалює заборону на імпорт електроенергії із Росії, й висловив підтримку тимчасово закритим (а закритим "ДТЕКом") українським шахтам – тобто підтримав ті тези, котрими на українську владу тисне Рінат Ахметов.

 

23.04.2020

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