Зеленський обговорив зі Саакашвілі роботу в уряді.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із колишнім президентом Грузії та ексголовою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі та запропонував йому поділитися своїм баченням щодо розвитку України.

Про це інформаційній аґенції "Укрінформ" повідомили в Офісі Президента.

"Президент України Володимир Зеленський мав зустріч з експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі і поспілкувався щодо його бачення про можливу допомогу у розвитку України", – підкреслили в ОП.

На Банковій підкреслили, що Саакашвілі відомий на міжнародній арені політик і має досвід успішного впровадження реформ. "Президент Зеленський вважає, що пан Саакашвілі має потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням та розробками з урядом та парламентом України", – поінформували в ОП.

Напередодні народні депутати фракції "Слуга народу" повідомили: Міхеїл Саакашвілі претендує на посаду віцепрем'єра з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля. Сам Саакашвілі заявив, що пропозицію ввійти в уряд дістав від самого Президента.

Учора ввечері Міхеїл Саакашвілі сказав, що покладає великі сподівання на співпрацю з Володимиром Зеленським і не передбачає з ним конфлікту, подібного до того, котрий мав із Петром Порошенком.

"Вони вже розганяють тему, що Саакашвілі зараз прийде і, як раніше, коли спочатку був у хороших відносинах із Порошенком, потім нападав на Порошенка, і зараз за три-чотири місяці нападе на Зеленського, буде його в чомусь звинувачувати. Це повна нісенітниця. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я буду на нього нападати", – заявив Саакашвілі в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".