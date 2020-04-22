Міхеїлові Саакашвілі запропонували портфель віцепрем'єра.

 

Міхеїл Саакашвілі отримав пропозицію ввійти до уряду Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ.

 

Із такою пропозицією вийшов Президент України Володимир Зеленський, стверджує сам Саакашвілі.

 

 

"Для мене велика честь отримати від Президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", – повідомив Саакашвілі у Facebook.

 

Міхеїл ствердив, що він підтримував Зеленського "під час виборів, весь той час, який він займає цей пост, і пов'язує з його командою великі надії для України". "Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні. Нам зараз, як ніколи, потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах", – додав Саакашвілі.

 

Ексголова Одеської ОДА часів Петра Порошенка повідомив, що представить у Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину урядової програми Кабміну Шмигаля.

 

Зі слів заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, Міхеїла Саакашвілі очікують в парламенті у п'ятницю.

 

"У п’ятницю він прийде до нас на фракцію та представить свою програму", – повідомила вона виданню nv.ua.

 

Джерела видання LIGA повідомляють, що за Саакашвілі можуть проголосувати і в п'ятницю, "якщо будуть голоси".

 

 

Перед отриманням пропозиції від Зеленського Міхеїл Саакашвілі дістав медійну підтримку від медіахолодингу Ріната Ахметова. Зокрема, у понеділок Саакашвілі дав велике інтерв'ю каналу "Україна24". А тиждень тому цей канал "розкручував" результати марґінального опитування, котре свідчило про те, начебто відносна більшість українців називає Саакашвілі найефективнішим серед можливих прем'єр-міністрів.

 

У своєму понеділковому інтерв'ю Міхеїл Саакашвілі, зокрема, заявив, що він схвалює заборону на імпорт електроенергії із Росії, й висловив підтримку тимчасово закритим (а закритим "ДТЕКом") українським шахтам – тобто підтримав ті тези, котрими на українську владу тисне Рінат Ахметов.

 

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