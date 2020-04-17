Суд посадив Тетяну Чорновол під домашній арешт.

Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 8 червня колишню народну депутатку Тетяна Чорновол. Її підозрюють у підпалі офісу Партії регіонів під час Майдану, що спричинило смерть людини.

Про це повідомляє hromadske.

Також ексдепутатка має здати закордонний паспорт, приходити до слідчого чи суду на першу вимогу та носити електронний засіб стеження.

"Насправді, це дуже весело. Місяць сиділа вдома, тому що нога була «відірвана», наступний місяць – тому що карантин, тепер під арештом. Що змінюється", – резюмувала Чорновол.

10 квітня 2020 року слідчі ДБР провели обшуки за місцем проживання Чорновол. тетяна сказала, що у неї вилучили одяг, в якому вона була 18 лютого 2014 року, та нагородну зброю.

У ДБР пізніше заявили, що повідомили Чорновол про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі Партії регіонів у 2014 році.

18 лютого 2014 року під час пожежі 65-річний співробітник офісу Партії регіонів Володимир Захаров не вийшов з будівлі, а пішов у кабінет наверх. Помер, отруївшись чадним газом.