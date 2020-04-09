В міську раду львів'яни нині би вибрали п'ять партій: ЄС, Самопоміч, Голос, ВОС і УГП



Якби вибори до міської ради відбулися зараз, то у Львові депутатами стали б представники партій «Європейська Солідарність» (33,4%), "Самопоміч" (19,3%), "Голос" (12,0%), ВО "Свобода" (9,1%) та Українська галицька партія (5,5%). Такими є підсумки опитування соціологічної агенції Fama «Партійні перегони до ЛМР: кого підтримують львів’яни у березні?».

Практично не мають шансів подолати прохідний бар’єр до ЛМР на момент опитування партії «Слуга народу» (4,0%) та «Батьківщина» (3,5%). Рейтинг «Слуги народу» серед львів’ян продовжує катастрофічно падати (з 18% у жовтні 2019 року, 9,5% у лютому 2020 року і 4% у березні). Партія «Європейська Солідарність» піднялася в рейтингу з 27,3% у лютому до 33,4% та демонструє значний відрив від інших політичних конкурентів.

Об’єднання «Самопоміч», порівняно з лютим, також дещо наростило показники – із 16,9% до до 19,3%

«Свобода» «сповзла» з 10,5% у лютому до показника моделювання електорального вибору в момент опитування – 9,1%.

Українська галицька партія збільшила кількість прихильників із 4,2% у лютому до 5,5% у березні.

Поменшало прихильників і в партії «Батьківщина». Показник моделювання становить 3,5%, у лютому – 6,4%.

У Громадянської позиції показник моделювання становить 3,0% (у лютому – 3,4%).

Структура електорального ринку станом на березень 2020 року [гіпотетичні вибори до ЛМР] мала такий вигляд:

22,7% – переконаного електорату ;

22,3% – прихильного електорату;

10,4% – спільного електорату;

24,9% – невизначеного електорату;

19,6% – неелекторату (виборці, які не декларують наміру йти на гіпотетичні вибори місцевого рівня).