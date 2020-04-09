В міську раду львів'яни нині би вибрали п'ять партій: ЄС, Самопоміч, Голос, ВОС і УГП


Якби вибори до міської ради відбулися зараз, то у Львові депутатами стали б представники партій «Європейська Солідарність» (33,4%), "Самопоміч" (19,3%), "Голос" (12,0%), ВО "Свобода" (9,1%) та Українська галицька партія (5,5%). Такими є підсумки опитування соціологічної агенції Fama «Партійні перегони до ЛМР: кого підтримують львів’яни у березні?».

 

 

Практично не мають шансів подолати прохідний бар’єр до ЛМР на момент опитування партії «Слуга народу» (4,0%) та «Батьківщина» (3,5%). Рейтинг «Слуги народу» серед львів’ян продовжує катастрофічно падати (з 18% у жовтні 2019 року, 9,5% у лютому 2020 року і 4% у березні). Партія «Європейська Солідарність» піднялася в рейтингу з 27,3% у лютому до 33,4% та демонструє значний відрив від інших політичних конкурентів.

 

Об’єднання «Самопоміч», порівняно з лютим, також дещо наростило показники –  із 16,9% до до 19,3%

 

«Свобода» «сповзла» з 10,5% у лютому до показника моделювання електорального вибору в момент опитування – 9,1%.

 

Українська галицька партія збільшила кількість прихильників із 4,2% у лютому до 5,5% у березні.

 

Поменшало прихильників і в партії «Батьківщина». Показник моделювання становить 3,5%, у лютому – 6,4%.

 

У Громадянської позиції показник моделювання становить 3,0% (у лютому – 3,4%).

 

 

Структура електорального ринку станом на березень 2020 року [гіпотетичні вибори до ЛМР] мала такий вигляд:

22,7% – переконаного електорату ;

22,3% – прихильного електорату;

10,4% – спільного електорату;

24,9% – невизначеного електорату;

19,6% – неелекторату (виборці, які не декларують наміру йти на гіпотетичні вибори місцевого рівня).

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Польові роботи соціологічної агенції Fama тривали з 27 до 31 березня 2020 року. Загалом було опитано 800 мешканців Львова віком від 18 років. Основою вибірки була база респондентів, попередньо зрекрутованих face to face, на основі багатоступеневої пропорційної стратифікаційної вибірки з квотою на останньому щаблі, що є репрезентативною до повнолітнього населення Львова. Опитування проводили методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової однощаблевої вибірки.

Загальна вибіркова сукупність була розподілена пропорційно між усіма адміністративними районами міста Львів (6 районів). Дизайном вибірки було передбачено також опитування мешканців м. Винники [включено у структуру Личаківського району], смт Брюховичі [Шевченківський район], смт Рудно [Залізничний район], адже вони також беруть участь у виборах до місцевих органів влади.

Теоретична похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,9 не перевищує 2,9% для показників близьких до 50%, не перевищує 2,5% для показників близьких до 25% або 75%, не перевищує 1,8% для показників близьких до 10% або 90%, не перевищує 1,3% для показників близьких до 5% або 95%, не перевищує 0,6% для показників близьких до 1% або 99%.

Дослідження реалізоване на замовлення політичної партії “Голос”.

 

09.04.2020

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