Байден посилив електоральну перевагу над Трампом.

Експерти вважають, що ексвіцепрезидентові посприяв, зокрема, й коронавірус.

Провідний претендент на кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байден посилив своє лідерство в електоральному змаганні з чинним главою Білого дому Дональдом Трампом. Навіть попри те, що через стрімке поширення коронавірусу колишній віцепрезидент практично припинив свою передвиборчу кампанію. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

Згідно з результатами свіжого опитування громадської думки, 46 відсотків зареєстрованих американських виборців заявили, що вони проголосують за Байдена, якщо той стане суперником Трампа на виборах третього листопада цього року. Чинного президента готові підтримати 40 відсотків. Опитування провели спільно аґенція Reuters і соціологічна служба Ipsos 30-31 березня. Було опитано 1100 дорослих респондентів.

За результатами аналогічного опитування, проведеного 6-9 березня, перевага Байдена становила лише один відсотковий пункт.

Експерти вважають, що карантин лише посприяв нарощуванню рейтингу Байдена, навіть попри те, що він зараз не проводить активної кампанії. Бо в той час, коли ексвіцепрезидент не світиться на публіці, Дональд Трамп перебуває в центрі реакції уряду на пандемію. А як відомо, США вже перехопили першість як за кількістю інфікованих, так і за кількістю смертей від COVID-19. Нині в Сполучених Штатах зафіксовано понад 184 тисячі заражень, від недуги загинуло вже понад 3800 людей.