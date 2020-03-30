Шпиталь Шептицького допомагатиме мерії Львова боротися з коронавірусом.



Шпиталь ім А. Шептицького Львівської архиєпархії УГКЦ співпрацюватиме з мерією Львова. Медиків установи залучать до консультування й надання допомоги львів’янам, які мають погане самопочуття, тих, у яких є підозри на коронавірус, а також тих, які не уклали угоди з сімейним лікарем, зокрема тому, що були за кордоном. Послуга буде доступною вже з вівторка, 31 березня. Таких домовленостей було досягнуто днями під час зустрічі представників Львівської архиєпархії з мером Львова Андрієм Садовим.

Фото: news.ugcc.ua

У шпиталі в режимі робочого часу з 09:00 до 18:00 працюватиме «гаряча лінія» за тел. 0800 200 112.

Окрім того, спільно з міським територіальним центром для осіб похилого віку та міським центром соціальних служб Шпиталь імені Андрея Шептицького забезпечуватиме гаряче харчування для найбільш потребуючих. Йдеться про комплексний набір на день, в який входять сніданок, обід і вечеря.

Фахівці Центру психічного здоров’я БФ «Шпиталю Андрея Шептицького» здійснюватимуть психологічний супровід медичних працівників, які працюють у лікарнях з пацієнтами з підозрою або хворими на коронавірус.

«Така допомога матиме соціальне і психологічне значення, бо дасть людям впевненість. Тому важливо, щоб ми спільно, скоординовано з вами проводили цю роботу, щоб правильно розпоряджатися ресурсами, які маємо», – зазначив єпископ-помічник Львівської архиєпархії Володимир Груца.