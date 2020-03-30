Голови 22 обласних центрів виступили проти податкової централізації.

Голови 22 обласних центрів України виступили зі спільним зверненням, у котрому висловили протест проти податкової централізації, передбаченої проєктом закону щодо "забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Текст звернення на своїй сторінці у Facebook опублікував міський голова Дніпра Борис Філатов. Відкритого листа адресовано Президентові України Володимиру Зеленському, Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю.

"Органи місцевого самоврядування забезпечують сьогодні виплату підвищених зарплат медикам, закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання для лікарень, на що виділяють сотні мільйонів гривень. Разом з цим, замість підтримки громад, як це відбувається у всьому світі, зміни до Податкового та Бюджетного кодексів позбавляють громади ресурсів", – ідеться у зверненні.

"Законопроєкт №3275 від 29.03.2020 всупереч позиції Президента та прем’єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків в бюджети всіх рівнів", – стверджують автори відкритого листа.

Міські голови зазначають, що після прийняття цього законопроєкту "у громад не буде коштів на виплати зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ".

Місцеве самоврядування пропонує українській центральній владі врахувати пропозиції Асоціації міст України, подані минулого тижня.

Відкрите звернення підписали:

Голова Асоціації міст України, Київський міський голова Віталій Кличко

Вінницький міський голова Сергій Моргунов

В.о. луцького міського голови Григорій Пустовіт

Дніпровський міський голова Борис Філатов

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин

Ужгородський міський голова Богдан Андріїв

Запорізький міський голова Володимир Буряк

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович

Львівський міський голова Андрій Садовий

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич

Одеський міський голова Геннадій Труханов

В.о. полтавського міського голови Олександр Шамота

Рівненський міський голова Володимир Хомко

Сумський міський голова Олександр Лисенко

Тернопільський міський голова Сергій Надал

Харківський міський голова Геннадій Кернес

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко

Хмельницький міський голова Олександр Симчишин

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко