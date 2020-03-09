На Вічевому майдані Франківська читали Шевченка.



Сьогодні, 9 березня, з нагоди 206-го дня народження Тараса Шевченка в центрі Івано-Франківська відбулися публічні шевченківські читання.

Фото: kurs.if.ua

Твори Шевченка читали на Вічевому майдані з 10:30. Участь у читаннях узяли відомі мешканці міста, зокрема письменники, політики, громадські діячі.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

“Шевченківські читання – вже добра щорічна традиція, яку підтримують і дорослі, і малі, і письменники, і просто читачі. Дякую Віталію Перевізнику за таку ініціативу. Сьогодні ми віддали шану Тарасу – читаннями, ходою і пам’ятним віче. Насправді, це той мізер, який ми здатні щороку робити в ім’я великого Кобзаря. І він сьогодні був разом із нами. Бо поки живе слово і пам’ять – доти живе й людина”, – цитує «Курс» міського головк Франківська Руслана Марцінківа, який також узяв участь в читаннях.

Опісля всі охочі пройшли ходою за маршрутом Вічевий майдан – вул. Шевченка – міський парк культури та відпочинку ім. Т. Шевченка до пам’ятника Кобзарю. Біля пам’ятника відбулося урочисте віче.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

У Львові також відбуваються заходи з нагоди 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. З 11:00 до 11:30 тривав флешмоб «Шевченківські читання» біля пам’ятника Тарасові Шевченку, о 16:00 до пам’ятника покладуть квіти представники місцевої влади, а о 18:00 пройде урочиста академія у Львівському Національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

У Тернопільській громаді цими днями також тривають заходи з нагоди річниці від дня народження та роковин від дня смерті Тараса Шевченка.

Традиційно біля пам’ятників Тарасові Шевченку, що розміщені у населених пунктах громади, у ці дні проводять панахиди та покладають квіти. Серед інших заходів – літературно-соціальний конкурс-флешмоб, виставка творчих робіт і літературні читання, присвячені 206-ій річниці від дня народження Кобзаря.

Враховуючи тимчасове обмеження на проведення загальноміських заходів у закритих приміщеннях, деякі святкові й поминальні заходи на території громади скасували.