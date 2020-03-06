У геріатричному пансіонаті Івано-Франківська буде медіатека.

У геріатричному пансіонаті Івано-Франківська створюють сучасний креативний артпростір – медіатеку, в якій будуть книги, аудіокниги, комп’ютери з доступами в інтернет тощо. Медіатеку обладнають у приміщенні кімнати-бібліотеки. Про це повідомили в Івано-Франківській ОДА.



Керівник закладу Віталій Яворський задумав обладнати медіатеку декілька місяців тому. З проханням допомогти розробити проєкт він звернувся до викладачів і студентів Університету Короля Данила, на факультет архітектури будівництва та дизайну.

На сьогодні вже створено креслення та візуалізацію простору. У приміщенні провели основні ремонтні роботи, а тепер, відповідно до отриманого проєкту, завершуватимуть ремонт та облаштування.

Тут буде бібліотека, книги з якої мешканці пансіонату зможуть читати у самій медіатеці і брати до своїх кімнат. Для тих підопічних закладу, які мають проблеми із зором, обладнають спеціальне місце з можливістю прослуховувати аудіокниги, також буде екран, на якому можна буде переглядати фільми. У кімнаті встановлять караоке для тих мешканців, які люблять співати, також тут планують проводити різноманітні майстер-класи, семінари та тренінги.

«Проте головне – ми обладнаємо два місця, де будуть комп’ютери з можливістю виходу в інтернет, щоб наші підопічні могли за допомогою відеозв’язку поспілкуватися з рідними, друзями, сусідами чи просто знайомими людьми», – розповів Віталій Яворський.

За його словами, майбутня медіатека стане сучасним простором, налаштованим не на старість, як звично буває в будинках для літніх людей, а на творчість, розвиток, цікаве життя.

«Оскільки приміщення медіатеки буде розрахованим на маломобільних людей, ми запропонувати столи-трансформери, висота яких може збільшуватися чи зменшуватися залежно від потреби, а ще такі стелажі, аби не складно було дотягнутися до книжок... Також ми хотіли, щоб цей простір був сучасним і привабливим візуально, тому ретельно обрали кольорову гамму – білий глянц і переважно зелені кольори. Працювати над проєктом було цікаво, адже дуже хотілося чимось допомогти людям, які живуть в геріатричному пансіонаті», – розповів викладач Університету Короля Данила Андрій Гончарик.