Гончарук анонсував ротації в уряді, але до демісії не подав.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про те, що він не писав ніяких заяв про відставку. Голова уряду очікує можливих консультацій із Президентом щодо ситуації навколо уряду.

Про це Гончарук сказав на брифінґу в понеділок у Києві, повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Ніяких заяв я на сьогодні не писав. Я теж багато знаю, чув. Очевидно, в нас будуть стосовно цього консультації і з Президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого не коментуватиму", – сказав Гончарук.

При тім Гончарук ствердив, що рішення про кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів є командним, одначе говорити про те, кого саме планують замінити, передчасно.

"Я вже давно заявляв, що ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Це командне рішення, яке більшою мірою залежить від Президента, позиції колег у парламенті. Яким буде фінальне рішення – я зараз не хотів би коментувати, тому що воно ще на столі. Говорити про те, кого ми плануємо замінити... по-моєму, трохи зарано", – сказав Гончарук.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи плануються все-таки в середу, 4 березня, в парламенті ротації міністрів, Гончарук сказав, що не хоче коментувати чутки. "Я не коментуватиму це, тому що я не хочу поширювати чутки, домисли, маніпуляції. Щойно буде якась офіційна інформація, ми обов'язково повідомимо ЗМІ", – відрубав прем'єр.

Тим часом заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у понеділок на засіданні погоджувальної ради парламенту: президентська сила прагне переформатувати Кабмін, зокрема структурально.

"Я гадаю, що в середу ми проведемо предметну розмову, поставимо конкретні запитання: як так сталося, що курс, який обрали 73% населення і потім підтвердили це великим результатом на парламентських виборах, – це правильний курс, і довіра до Президента зберігається, довіра до курсу зберігається. Але, за фактом, у кишенях люди не відчувають цього, у платіжках люди не відчувають цього, у системних реформах люди не відчувають цього", – заявив Корнієнко під час депутатської наради.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" впевнений, що уряд має перетворитися у штаб із протидії тим загрозам, які на сьогодні стоять перед Україною. "З урахуванням тієї ситуації з безпекою, яка є: коронавірус, можлива фінансова криза, – нам точно потрібно переглядати системно та інституційно те, що має робити уряд. Він має перетвориться на своєрідний штаб із усунення загроз", – додав Корнієнко.

Він визнав, що ідея з укрупненням міністерств виявилася невдалою, й анонсував повернення до дискусії про створення міністерства промислової політики.

"Ідея щодо укрупнення міністерств до кінця не спрацювала, ми про це вже давно говоримо. Точно ідея з тим, щоб винести з поля зору промислову політику і взагалі економіку як окремий напрям на рівні віцепрем'єра теж не спрацювала. Нам необхідно повертатися, напевно, до міністерства промислової політики, до такої ідеї", – сказав нардеп.