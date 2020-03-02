Глава УГКЦ подарував Папі Римському ікону, написану на коробі від набоїв.

 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав зустрівся у Ватикані із Папою Римським Франциском. Владика подарував понтифіку ікону Пресвятої Богородиці, що розкриває обійми над українською землею; ця ікона написана на дошці з-під ящика для набоїв.

 

 

Про це повідомляє секретаріат Глави УГКЦ у Римі. Зустріч відбулась у будинку Cвятої Марти у Ватикані, у приватному офісі Папи.

 

Блаженніший вбачає в іконі символ страждань українського народу внаслідок війни на сході, преображених у молитву. "Ця ікона є голосом болю України та молитвою за справедливий мир в нашій країні", – сказав кир Святослав, даруючи ікону Римському Архиєреєві.

 

Папа Римський запевнив Главу УГКЦ, що у своїй постійній увазі до подій в Україні та молитвах за справжній мир для неї. "Не тимчасові перемир’я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир", – додав Святійший Отець.

 

Блаженніший Святослав повідомив Папу Франциска про підготовку до Патріаршого собору УГКЦ, котрий скликають для обговорення тем еміграції, поселення та глобальної єдності УГКЦ. Гасло собору: "Твоя Церква завжди і всюди з тобою".

 

"Йдеться про справжній синодальний шлях кожної нашої локальної спільноти, який Українська Церква переживає у своєму глобальному вимірі. Масовий виїзд українців зі своєї країни внаслідок війни – феномен, який різко змінює обличчя нашої Церкви та ставить перед нею нові невідкладні виклики", – пояснив кир Святослав.

 

Предстоятель УГКЦ також розповів Папі про втілення постанов торішнього Синоду, який проходив у Римі 1-10 вересня минулого року, та про кроки в опрацюванні нового душпастирського плану на наступних десять років. "У центрі уваги цього душпастирського плану є людська особа, її рани та надії", – додав Блаженніший.

 

Папа Франциск висловив свою повну підтримку пасторальних ініціатив УГКЦ і наголосив на необхідності ефективного супроводу з боку Церкви-матері своїх дітей, розсіяних по всьому світі. Східні католицькі Церкви, відповідно до власної традиції та сучасних потреб, покликані зробити внесок у пошук найкращих пастирських методів.

 

Ікона Пресвятої Богородиці, яку Блаженніший Святослав подарував Папі Франциску, належить до колекції ікон "Страсті", написаних на ящиках з-під набоїв до п’ятих роковин від початку російсько-української війни на Донбасі. Привезені із зони війни, дошки з-під ящиків повернулися в мирне життя іконами в молитві за мир в Україні.

Кошти, отримані від продажу ікон, ідуть на потреби Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова – найбільшого недержавного шпиталю на Донбасі, де лікуються поранені воїни російсько-української війни.

 

02.03.2020

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