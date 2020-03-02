Онуфрій очолив масштабний протест сербської Церкви в Чорногорії.

Митрополит Української Православної Церкви Московського патріархату Онуфрій очолив велелюдний протест Сербської Православної Церкви у столиці Чорногорії Подгориці, скликаний проти закону, котрий, згідно з побоюваннями сербської громади, позбавить їх церковної власності.

Про це повідомляє видання “Європейська правда” з посиланням на RTCG.

Протест був організований на честь свята Симеона Мироточивого. Люди у колоні розмахували сербськими прапорами і церковними знаменами.

Після богослужіння Онуфрій сказав, що Чорногорія – цікава країна, відома у всьому світі своєю барвистою природою, багатою культурою та винятковою архітектурою з різних епох.

“Сьогодні ми молимо Бога, щоб переслідування Церкви було припинено, щоб зло сердець відійшло і щоб настав мир”, – сказав глава російської православної Церкви в Україні.

Посольство України в Чорногорії опублікувало заяву, в котрій зазначило, що митрополит Онуфрій не уповноважений висловлювати погляди більшості православних вірян України або православної Церкви України.

“Розуміючи важливість дотримання принципу відокремлення Церкви і держави, ми вважаємо недоречним, щоб представник Церкви, яка є невід’ємною частиною російської православної Церкви, митрополит Онуфрій, коментував внутрішні проблеми Чорногорії від імені українців, тим самим ставлячи під загрозу існуючі дружні відносини між українським і чорногорським народами”, – заявило посольство.

Управління закордонного українства МЗС України солідаризувалося з амбасадою.

Оприлюднені посольством оцінки відобразили сприйняття українських міжконфесійних відносин у державі перебування. Водночас їхній зміст запобіг репутаційним втратам України внаслідок участі очільника УПЦ у внутрішньочорногорській дискусії щодо закону про свободу віросповідання чи переконання та правове положення релігійних громад, прийнятого парламентом Чорногорії 27 грудня 2019 року", – йдеться у коментарі управління.

"Мета цієї кампанії – переконати іноземну аудиторію, насамперед у державах, де населення у переважній більшості сповідує православ’я, в тому, що УПЦ МП начебто зазнає переслідувань та утисків в Україні, що не відповідає дійсності... Ці звинувачення свідчать про наміри Московського патріархату й надалі використовувати УПЦ МП як фактор дестабілізації міжнародного становища України, перекласти відповідальність на світську владу за дії цієї Церкви, спрямовані на просування інтересів іноземного релігійного центру, розташованого у державі-агресорі", – резюмували в управлінні.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій констатував, що "ім‘я Української Церкви хотіли використати у протистоянні, яке триває у Чорногорії".

На його думку, організатори протести зумисне покликали не російського, а українського ієрарха, щоби повніше леґітимізувати свої дії.

"В Московському патріархаті три сотні архієреїв, більшість з яких служить в Росії. Але ім‘я Росії в Чорногорії після спроби замаху на вбивство Мило Джукановича і державного перевороту викликає чітку політичну конотацію, особливо у нинішніх обставинах. Тому і хотіли організатори показати, що в країну прибуває «глава Української Церкви», а не ієрарх російської Церкви з Києва", – прокоментував Євстратій Зоря.

Протести у Чорногорії почалися з грудня після прийняття закону, який дозволяє державі отримати власність релігійної громади, якщо вона не може довести, що ця власність належала їй до 1918 року.

Сербська Православна Церква вважає закон дискримінаційним. На думку СПЦ, він має на меті захопити її майно в Чорногорії.

Сербська Православна Церква є найбільшою конфесією в Чорногорії.

Президент Чорногорії Міло Джуканович в п'ятницю звинуватив Сербію і Росію в використанні Церкви для підриву незалежності країни, її членства в НАТО і спроб вступити в Євросоюз.